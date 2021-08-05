Эпоха Месси подошла к концу: "Барселона" объявила, что аргентинец уходит из клуба

Каталонский клуб сделал заявление по итогам переговоров с 34-летним футболистом о подписании нового трудового соглашения

Аргентинский нападающий Лионель Месси больше не сыграет за "Барселону", сообщает пресс-служба каталонского клуба.

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Футболист и клуб пытались договориться о новом контракте, но переговоры завершились неудачно. Виной тому называются некие "финансовые и структурные препятствия". На официальном сайте "Барселоны" появилось заявление о том, что легендарный футболист покидает клуб.

"В результате этой ситуации Месси не может оставаться в ФК "Барселона". Обе стороны глубоко сожалеют о том, что желания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены.

ФК "Барселона" от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни", — говорится в заявлении клуба.

Успехи Месси в "Барселоне"

Лионель Месси стал игроком "Барселоны" еще в 2000-м году. Он переехал в Каталонию из аргентинского "Ньюеллс Олд Бойз". Первые три года в "Барселоне" Месси играл в молодежных командах, а в основной дебютировал в 2003-м году под руководством Франка Райкарда.

За 21 год в каталонском клубе Месси 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА, 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз обладателем Кубка Короля и 8 раз — Суперкубка Испании. Кроме того, в составе "Барселоны" аргентинский нападающий трижды выигрывал клубный чемпионат мира.

Выступая за "Барселону" Лионель Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что равнозначно признанию лучшим футболистом мира. Он также установил рекорд по количеству матчей и голов за "Барселону" — 778 и 672 соответственно.

Напомним, 1 июля у Месси истек срок контракта с клубом. В июле он добился первого крупного успеха в составе сборной Аргентины, одержав победу в Кубке Америки.