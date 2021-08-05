Епоха Мессі підійшла до кінця: "Барселона" оголосила, що аргентинець йде з клубу

Каталонський клуб зробив заяву за підсумками переговорів із 34-річним футболістом про підписання нової трудової угоди.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі більше не зіграє за "Барселону", повідомляє пресслужба каталонського клубу.

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Футболіст і клуб намагалися домовитися про новий контракт, але переговори завершилися невдало. Виною тому називаються якісь "фінансові та структурні перешкоди". На офіційному сайті "Барселони" з'явилася заява про те, що легендарний футболіст покидає клуб.

"Унаслідок цієї ситуації Мессі не може залишатися в ФК "Барселона". Обидві сторони глибоко жалкують про те, що бажання гравця і клубу в кінцевому підсумку не будуть виконані.

ФК "Барселона" від щирого серця висловлює свою подяку гравцеві за його внесок у розвиток клубу і бажає йому всього найкращого в його особистому та професійному житті", — йдеться в заяві клубу.

Успіхи Мессі в "Барселоні"

Ліонель Мессі став гравцем "Барселони" ще в 2000-му році. Він переїхав у Каталонію з аргентинського "Ньюеллс Олд Бойз". Перші три роки в "Барселоні" Мессі грав у молодіжних командах, а в основній дебютував у 2003-му році під керівництвом Франка Райкарда.

За 21 рік у каталонському клубі Мессі 4 рази вигравав Лігу чемпіонів, тричі — Суперкубок УЄФА, 10 разів ставав чемпіоном Іспанії, 7 разів володарем Кубка Короля і 8 разів — Суперкубка Іспанії. Крім того, в складі "Барселони" аргентинський нападник тричі вигравав клубний чемпіонат світу.

Виступаючи за "Барселону" Ліонель Мессі шість разів ставав володарем "Золотого м'яча", що рівнозначно визнанню кращим футболістом світу. Він також встановив рекорд за кількістю матчів і голів за "Барселону" — 778 і 672 відповідно.

Нагадаємо, 1 липня у Мессі закінчився термін контракту з клубом. У липні він домігся першого великого успіху в складі збірної Аргентини, здобувши перемогу в Кубку Америки.