Офіційно: Мессі більше не гравець "Барселони"

Очікувалося, що "Барселона" оголосить про продовження контракту з Мессі вчора, у день народження президента клубу, але так і не зробила цього.

Легендарний нападник "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі став вільним агентом.

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Учора, 30 червня, у нього завершився контракт з каталонським клубом, тому він може по праву вважатися вільним агентом.

Очікувалося, що "Барселона" оголосить про продовження контракту з Мессі вчора, у день народження президента клубу, але так і не зробила цього.

Імовірність того, що Мессі все-таки продовжив контракт, але про це ще не повідомлено пресі, не виключається.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Мессі погодив новий контракт з "Барселоною". Очікувалося, що новий контракт буде розраховувати співпрацю на 10 років і складатися з трьох етапів. Перший етап — два роки в клубі в ролі гравця. Другий етап — Мессі повинен буде працювати в ролі посла "Барселони" в Америці, якщо продовжить свою карʼєру в США. Третій етап — робота в структурах клубу в "Барселоні" після завершення карʼєри.

Раніше Фокус повідомляв, що "Барселона" запропонувала Мессі контракт на 10 років.

У цьому місяці Мессі став рекордсменом за кількістю голів за збірну Аргентини, обійшовши Батістуту.

Мессі провів 145 матчів за збірну Аргентини, забивши 73 мʼячі. Батістута забив 45 голів у 49 матчах, трійку головних бомбардирів нації замикає Серхіо Агуеро — він забив 41 мʼяч за 97 ігор.

У минулому сезоні Мессі зіграв 47 матчів за "Барселону", забив 38 голів і віддав 14 гольових передач.

До цього Фокус повідомляв, що Мессі придбав пʼятизірковий готель в Андоррі.

Мессі і компанія їдуть далі: Аргентина, Уругвай і Парагвай — у плей-оф Копа Америка. Уругвай і Парагвай вийшли в плей-оф Копа Америка, як і команди Аргентини і Чилі. А ось збірна Болівії залишає турнір.