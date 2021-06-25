Інопланетянин залишається: Мессі погодив новий контракт із "Барселоною" — ЗМІ

На Мессі міг вплинути перехід до складу каталонського клубу аргентинського нападника Серхіо Агуеро.

Легендарний нападник "Барселони" Ліонель Мессі продовжить виступати за каталонський клуб.

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Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Мессі погодив новий особистий контракт із "Барселоною". Швидше за все, на Мессі вплинув перехід до складу каталонського клубу аргентинського нападника "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро, з яким він у чудових стосунках.

Раніше Фокус повідомляв, що "Барселона" запропонувала Мессі контракт на 10 років.

Новий контракт буде розраховувати співпрацю на 10 років і складатися з трьох етапів. Перший етап — два роки в клубі як гравець. Другий етап — Мессі повинен буде працювати послом "Барселони" в Америці, якщо продовжить свою карʼєру в США. Третій етап — робота в структурах клубу в "Барселоні" після завершення карʼєри.

У цьому місяці Мессі став рекордсменом за кількістю голів за збірну Аргентини, обійшовши Батістуту.

Мессі провів 145 матчів за збірну Аргентини, забивши 73 мʼячі. Батістута забив 45 голів у 49 матчах, трійку головних бомбардирів нації замикає Серхіо Агуеро — він забив 41 мʼяч за 97 ігор.

У минулому сезоні Мессі зіграв 47 матчів за "Барселону", забив 38 голів і віддав 14 гольових передач.

До цього Фокус повідомляв, що Мессі купив пʼятизірковий готель в Андоррі.

Мессі та компанія їдуть далі: Аргентина, Уругвай і Парагвай — в плей-оф Копа Америка. Уругвай і Парагвай вийшли в плей-оф Копа Америка, як і команди Аргентини та Чилі. А ось збірна Болівії покидає турнір.

Наступні матчі в групі А відбудуться у вівторок, 29 червня: Уругвай зіграє з Парагваєм, а Болівія прийме Аргентину.