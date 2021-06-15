Мессі став рекордсменом за кількістю голів за збірну Аргентини, обійшовши Батістуту (відео)

Легендарному нападнику підкорилося чергове досягнення на національному рівні.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі побив черговий рекорд за кількістю голів.

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Аргентинець обійшов бомбардира збірної Габрієля Батістуту за кількістю голів в офіційних матчах — Ліонель Мессі забив 39-й гол за Аргентину в матчі Копа Америка проти Чилі (1:1).

Мессі відзначився прямим ударом зі штрафного на 33-й хвилині матчу.

Зазначимо, що цей гол не допоміг його збірній виграти матч — зустріч із Чилі завершилася внічию.

В іншому матчі групи А збірна Парагваю обіграла команду Болівії з рахунком 3:1. Також у цій групі виступає Уругвай.

Мессі провів 145 матчів за збірну Аргентини, забивши 73 м'ячі. Батістута забив 45 голів у 49 матчах, трійку головних бомбардирів нації замикає Серхіо Агуеро — він забив 41 м'яч за 97 ігор.

У минулому сезоні Мессі зіграв 47 матчів за "Барселону", забив 38 голів і віддав 14 гольових передач.

Раніше Фокус повідомляв, що Мессі купив п'ятизірковий готель в Андоррі.

"Барселона" хоче надовго пов'язати себе з одним із кращих нападників світу всіх часів і за всяку ціну залишити в команді легенду клубу нападника Ліонеля Мессі. Раніше повідомлялося, що "Барселона" запропонувала Мессі контракт на 10 років.

Очікується, що перехід у "Барселону" Серхіо Агуеро може схилити Мессі до бажання залишитися в каталонському клубі, але аргентинський нападник чекає, хто очолить "Барселону" в наступному сезоні.

Лапорта і його оточення впевнені, що Мессі вирішить залишитися в "Барселоні". Фінансові деталі нового контракту Мессі з "Барселоною" поки невідомі.

"Барселону" чекає фінансовий аудит, який дозволить зрозуміти, яку зарплату клуб може запропонувати Мессі за новою угодою, сам аргентинець готовий піти на істотне зниження зарплати.