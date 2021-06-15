Месси стал рекордсменом по количеству голов за сборную Аргентины, обойдя Батистуту (видео)

Легендарному нападающему покорилось очередное достижение на национальном уровне.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил очередной рекорд по количеству голов.

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Аргентинец обошел бомбардира сборной Габриэля Батистуту по количеству голов в официальных матчах – Лионель Месси забил 39-й гол за Аргентину в матче Копа Америка против Чили (1:1).

Месси отличился прямым ударом со штрафного на 33-й минуте матча.

Отметим, что этот гол не помог его сборной выиграть матч — встреча с Чили завершилась вничью.

В другом матче группы А сборная Парагвая обыграла команду Боливии со счетом 3:1. Также в этой группе выступает Уругвай.

Месси провел 145 матчей за сборную Аргентину, забив 73 мяча. Батистута забил 45 голов в 49 матчах, тройку главных бомбардиров нации замыкает Серхио Агуэро – он забил 41 мяч за 97 игр.

В прошедшем сезоне Месси сыграл 47 матчей за "Барселону", забил 38 голов и отдал 14 голевых передач.

Ранее Фокус сообщал, что Месси купил пятизвездочный отель в Андорре.

"Барселона" хочет надолго связать себя с одним из лучших нападающих мира всех времен и любой ценой оставить в команде легенду клуба нападающего Лионеля Месси. Ранее сообщалось, что "Барселона" предложила Месси контракт на 10 лет.

Ожидается, что переход в "Барселону" Серхио Агуэро может склонить Месси к желанию остаться в каталонском клубе, но аргентинский нападающий ждет, кто возглавит "Барселону" в следующем сезоне.

Лапорта и его окружение уверены, что Месси решит остаться в "Барселоне". Финансовые детали нового контракта Месси с "Барселоной" пока неизвестны.

"Барселону" ожидает финансовый аудит, который позволит понять, какую зарплату клуб может предложить Месси по новому соглашению, сам аргентинец готов пойти на существенное понижение зарплаты.