Месси купил пятизвездочный отель в Андорре – СМИ

Легендарный нападающий "Барселоны" решил вложить свои деньги в недвижимость — его новый отель рассчитан на премиальную финансовую категорию

Легендарный форвард "Барселоны" Лионель Месси решил приобрести себе отель в Андорре.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщает Mundo Deportivo, Месси продолжает наращивать свое представительство в отельном бизнесе.

Аргентинский футболист купил отель "Casa Canut" еще в феврале 2020 года, после чего объект был закрыт на реконструкцию.

"Casa Canut" представляет собой 31 номер 5-звездочной категории, изюминкой которого является ресторан. После реконструкции новый отель Месси будет переименован в MiM Andorra и войдет в сеть других отелей.

Другие отели Месси расположены в Сиджесе и на горнолыжном курорте Бакейра Берет (Каталония), а также на Ибице и Мальорке.

Отметим, что новый отель Месси рассчитан на премиальную финансовую аудиторию.

"Барселона" хочет надолго связать себя с одним из лучших нападающих мира всех времен и любой ценой оставить в команде легенду клуба нападающего Лионеля Месси. Ранее сообщалось, что "Барселона" предложила Месси контракт на 10 лет.

Ожидается, что переход в "Барселону" Серхио Агуэро может склонить Месси к желанию остаться в каталонском клубе, но аргентинский нападающий ждет, кто возглавит "Барселону" в следующем сезоне.

Лапорта и его окружение уверены, что Месси решит остаться в "Барселоне". Финансовые детали нового контракта Месси с "Барселоной" пока неизвестны.

"Барселону" ожидает финансовый аудит, который позволит понять, какую зарплату клуб может предложить Месси по новому соглашению, сам аргентинец готов пойти на существенное понижение зарплаты.

Напомним, ранее УЕФА завел дела против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из-за Суперлиги.

В начале мая аргентинский нападающий угодил в неприятную историю: ему грозил штраф в 60 тысяч евро за ужин с командой у себя дома. В Каталонии на тот момент действовало ограничение, согласно которому, в одном помещении могут находиться не более шести человек, которые не живут вместе. Размер помещения, при этом, не имеет значения.