Мессі купив п'ятизірковий готель в Андоррі — ЗМІ

Легендарний нападник "Барселони" вирішив вкласти свої гроші в нерухомість — його новий готель розрахований на преміальну фінансову категорію

Легендарний форвард "Барселони" Ліонель Мессі вирішив придбати собі готель в Андоррі.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Мессі продовжує нарощувати своє представництво в готельному бізнесі.

Аргентинський футболіст купив готель "Casa Canut" ще в лютому 2020 року, після чого об'єкт був закритий на реконструкцію.

"Casa Canut" представляє собою 31 номер 5-зіркової категорії, родзинкою якого є ресторан. Після реконструкції новий готель Мессі буде перейменований на MiM Andorra й увійде в мережу інших готелів.

Інші готелі Мессі розташовані в Сіджесі і на гірськолижному курорті Бакейра Бере (Каталонія), а також на Ібіці і Мальорці.

Зазначимо, що новий готель Мессі розрахований на преміальну фінансову аудиторію.

"Барселона" хоче надовго пов'язати себе з одним з кращих нападників світу всіх часів і за всяку ціну залишити в команді легенду клубу нападника Ліонеля Мессі. Раніше повідомлялося, що "Барселона" запропонувала Мессі контракт на 10 років.

Очікується, що перехід у "Барселону" Серхіо Агуеро може схилити Мессі до бажання залишитися в каталонському клубі, але аргентинський нападник чекає, хто очолить "Барселону" в наступному сезоні.

Лапорта і його оточення впевнені, що Мессі вирішить залишитися в "Барселоні". Фінансові деталі нового контракту Мессі з "Барселоною" поки невідомі.

"Барселону" чекає фінансовий аудит, який дозволить зрозуміти, яку зарплату клуб може запропонувати Мессі за новою угодою, сам аргентинець готовий піти на істотне зниження зарплати.

Нагадаємо, раніше УЄФА завела справи проти "Реала", "Барселони" і "Ювентуса" через Суперлігу.

На початку травня аргентинський нападник потрапив у неприємну історію: йому загрожував штраф у 60 тисяч євро за вечерю з командою в себе вдома. У Каталонії на той момент діяло обмеження, згідно з яким, в одному приміщенні можуть перебувати не більше шести осіб, які не живуть разом. Розмір приміщення при цьому не має значення.