Инопланетянин остается: Месси согласовал новый контракт с "Барселоной" – СМИ

На Месси мог повлиять переход в состав каталонского клуба аргентинского нападающего Серхио Агуэро.

Легендарный нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжит выступать за каталонский клуб.

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Как сообщает журналист Николо Скира, Месси согласовал новый личный контракт с "Барселоной". Скорее всего, на Месси повлиял переход в состав каталонского клуба аргентинского нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, с которым он в отличных отношениях.

Ранее Фокус сообщал, что "Барселона" предложила Месси контракт на 10 лет.

Новый контракт будет рассчитывать сотрудничество на 10 лет и состоять из трех этапов. Первый этап – два года в клубе в качестве игрока. Второй этап – Месси должен будет работать в качестве посла "Барселоны" в Америке, если продолжит свою карьеру в США. Третий этап – работа в структурах клуба в "Барселоне" после завершения карьеры.

В этом месяце Месси стал рекордсменом по количеству голов за сборную Аргентины, обойдя Батистуту.

Месси провел 145 матчей за сборную Аргентину, забив 73 мяча. Батистута забил 45 голов в 49 матчах, тройку главных бомбардиров нации замыкает Серхио Агуэро – он забил 41 мяч за 97 игр.

В прошедшем сезоне Месси сыграл 47 матчей за "Барселону", забил 38 голов и отдал 14 голевых передач.

До этого Фокус сообщал, что Месси купил пятизвездочный отель в Андорре.

Месси и компания едут дальше: Аргентина, Уругвай и Парагвай — в плей-офф Копа Америка. Уругвай и Парагвай вышли в плей-офф Копа Америка, как и команды Аргентины и Чили. А вот сборная Боливии покидает турнир.

Следующие матчи в группе А состоятся во вторник, 29 июня: Уругвай сыграет с Парагваем, а Боливия примет Аргентину.