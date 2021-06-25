Месси и компания едут дальше: Аргентина, Уругвай и Парагвай — в плей-офф Копа Америка (видео)

В Бразилии определились первые участники плей-офф Копа Америка-2021: турнирная интрига уже отстутствует в группе А

Минувшей ночью в Бразилии состоялось два матча Копа Америка. В группе А вопросы с выходом в плей-офф должны были решать команды Уругвая и Парагвая.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Уругвай встречался против Боливии и выглядел явным фаворитом этого противостояния. В конце первого тайма Оскара Табареса вышла вперед, благодаря автоголу Кинтероса. Удвоил преимущество уругвайцев Эдинсон Кавани, который отличился на 79-й минуте.

Боливия - Уругвай 0:2

Голы: 0:1, Кинтерос, 40 (АГ), 0:2, Кавани, 79

Боливия: Лампе, Вильярроэль (Бехарано, 46), Кинтерос, Джузино, Фернандес (Флорес, 74), Сааведра, Хустиниано, Вака, Арсе (Санчес, 68), Чура (Вака, 46), Рамальо (Морено, 61).

Уругвай: Муслера, Нандес (Гонсалес, 88), Хименес, Годин, Винья, Вальверде, Весино, де ла Крус (Бентанкур, 61), де Арраскаэта (Торрес, 73), Кавани, Суарес (Макси Гомес, 88).

В другом матче группы А сборная Парагвая разобралась с командой Чили, демотивированной в результате громкого скандала. Парагвайцы открыли счет на 33-й минуте, когда забил Мигель Самудио. А в начале второго тайма футболисты сборной Парагвая заработали пенальти, который реализовал Мигель Альмирон.

Чили — Парагвай 0:2

Голы: 0:1, Самудио, 33, 0:2, Альмирон, 58 (пен.)

Чили: Браво, Исла, Медель (Роко, 68), Мена, Сьерральта, Аларкон (Менесес, 46), Видаль, Пинарес (Гальдамес, 68), Арангис, Варгас, Бриртон.

Парагвай: Сильва, Алонсо, Арсамендия (Альдерете, 84), Гомес, Мартинес, Кардосо Лусена (Хименес, 84), Вильясанти, Самудио (Ромеро, 62), Альмирон (Барейро, 77), Эспинола, Гонсалес (Ромеро, 77).

По итогам этих матчей, Уругвай и Парагвай вышли в плей-офф Копа Америка, как и команды Аргентины и Чили. А вот сборная Боливии покидает турнир.

Следующие матчи в группе А состоятся во вторник, 29 июня: Уругвай сыграет с Парагваем, а Боливия примет Аргентину.

Напомним, ранее форвард сборной Аргентины Лионель Месси на Копа Америка-2021 побил рекорд Габриэля Батистуты, забив красивый гол в ворота сборной Чили.