Мессі та компанія їдуть далі: Аргентина, Уругвай і Парагвай — в плей-оф Копа Америка (відео)

У Бразилії визначилися перші учасники плей-оф Копа Америка-2021: турнірна інтрига вже відсутня в групі А.

Минулої ночі в Бразилії відбулися два матчі Копа Америка. У групі А питання з виходом у плей-оф повинні були вирішувати команди Уругваю і Парагваю.

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Уругвай зустрічався проти Болівії і виглядав очевидним фаворитом цього протистояння. Наприкінці першого тайму команда Оскара Табареса вийшла вперед, завдяки автоголу Кінтероса. Подвоїв перевагу уругвайців Едінсон Кавані, який відзначився на 79-й хвилині.

Болівія — Уругвай 0:2

Голи: 0:1, Кінтерос, 40 (АГ), 0:2, Кавані, 79

Болівія: Лампе, Вільярроель (Бехарано, 46), Кінтерос, Джузіно, Фернандес (Флорес, 74), Сааведра, Хустініано, Вака, Арсе (Санчес, 68), Чура (Вака, 46), Рамальйо (Морено, 61).

Уругвай: Муслера, Нандес (Гонсалес, 88), Хіменес, Годін, Вінья, Вальверде, Весіно, де ла Крус (Бентанкур, 61), де Арраскаета (Торрес, 73), Кавані, Суарес (Максі Гомес, 88).

В іншому матчі групи А збірна Парагваю розібралася з командою Чилі, демотивованої внаслідок гучного скандалу. Парагвайці відкрили рахунок на 33-й хвилині, коли забив Мігель Самудіо. А на початку другого тайму футболісти збірної Парагваю заробили пенальті, який реалізував Мігель Альмірон.

Чилі — Парагвай 0:2

Голи: 0:1, Самудіо, 33, 0:2, Альмірон, 58 (пен.)

Чилі: Браво, Ісла, Медель (Роко, 68), Мена, Сʼєрральта, Аларкон (Менесес, 46), Відаль, Пінарес (Гальдамеса, 68), Чарлес Арангіс, Варгас, Бріртон.

Парагвай: Сільва, Алонсо, Арсамендія (Альдерете, 84), Гомес, Мартінес, Кардосо Лусена (Хіменес, 84), Вільясанті, Самудіо (Ромеро, 62), Альмірон (Барейро, 77), Еспінола, Гонсалес (Ромеро, 77).

За підсумками цих матчів, Уругвай і Парагвай вийшли в плей-оф Копа Америка, як і команди Аргентини та Чилі. А ось збірна Болівії покидає турнір.

Наступні матчі в групі А відбудуться у вівторок, 29 червня: Уругвай зіграє з Парагваєм, а Болівія прийме Аргентину.

Нагадаємо, раніше форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі на Копа Америка-2021 побив рекорд Габріеля Батістути, забивши красивий гол у ворота збірної Чилі.