Официально: Месси больше не игрок "Барселоны"

Ожидалось, что "Барселона" объявит о продлении контракта с Месси вчера, в день рождения президента клуба, но так и не сделала этого.

Легендарный нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал свободным агентом.

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Вчера, 30 июня, у него завершился контракт с каталонским клубом, поэтому он может по праву считаться свободным агентом.

Ожидалось, что "Барселона" объявит о продлении контракта с Месси вчера, в день рождения президента клуба, но так и не сделала этого.

Вероятность того, что Месси все-таки продлил контракт, но об этом еще не сообщено прессе, не исключается.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Месси согласовал новый контракт с "Барселоной". Ожидалось, что новый контракт будет рассчитывать сотрудничество на 10 лет и состоять из трех этапов. Первый этап – два года в клубе в качестве игрока. Второй этап – Месси должен будет работать в качестве посла "Барселоны" в Америке, если продолжит свою карьеру в США. Третий этап – работа в структурах клуба в "Барселоне" после завершения карьеры.

Ранее Фокус сообщал, что "Барселона" предложила Месси контракт на 10 лет.

В этом месяце Месси стал рекордсменом по количеству голов за сборную Аргентины, обойдя Батистуту.

Месси провел 145 матчей за сборную Аргентину, забив 73 мяча. Батистута забил 45 голов в 49 матчах, тройку главных бомбардиров нации замыкает Серхио Агуэро – он забил 41 мяч за 97 игр.

В прошедшем сезоне Месси сыграл 47 матчей за "Барселону", забил 38 голов и отдал 14 голевых передач.

До этого Фокус сообщал, что Месси купил пятизвездочный отель в Андорре.

Месси и компания едут дальше: Аргентина, Уругвай и Парагвай — в плей-офф Копа Америка. Уругвай и Парагвай вышли в плей-офф Копа Америка, как и команды Аргентины и Чили. А вот сборная Боливии покидает турнир.