"Спасибо, Лео": "Барселона" попрощалась с Месси трогательным видео

Легендарный аргентинский футболист заканчивает свой путь в клубе, которому отдал 21 год жизни.

Официальный сайт и социальные сети "Барселоны" сообщили, что клубу не удастся продлить контракт с нападающим и многолетним лидером команды Лионелем Месси, в связи с чем игрок покидает каталонцев.

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В своем Instragram каталонцы опубликовали трогательное видео, в котором попрощались с легендарным футболистом, отметив его лучшие моменты в карьере за "блаугранас".

Месси находился в структуре "Барселоны" с 2000 года, а с 2003 выступал за первую команду. В составе каталонцев аргентинец установил множество рекордов, стал лучшим игроком по количеству забитых голов и проведенных матчей, выиграл шесть "Золотых мячей", десятки командных и индивидуальных трофеев, среди которых и четыре победы в Лиге чемпионов.

Известно, что Месси и "Барселона" уже договорились о продлении контракта, но препятствием стало руководство Ла Лиги. Также одной из главных причин называют сделку Примеры и инвестиционного фонда CVC, условия которой "Барселона" не приняла.

Многие СМИ сообщают, что следующим клубом аргентинца будет "ПСЖ", так как парижане в ближайшее время намерены провести переговоры о контракте с игроком.

Что нужно знать о Месси в "Барселоне"

Лионель Месси стал игроком "Барселоны" еще в 2000-м году. Он переехал в Каталонию из аргентинского "Ньюеллс Олд Бойз". Первые три года в "Барселоне" Месси играл только в молодежных командах, а в основной дебютировал в 2003-м году под руководством Франка Райкарда.

Напомним, в составе каталонцев игрок выиграл огромное множество трофеев, среди которых четыре кубка Лиги чемпионов.

Выступая за "Барселону" Лионель Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что равнозначно признанию лучшим футболистом мира. Он также установил рекорд по количеству матчей и голов за "Барселону" — 778 и 672 соответственно.