"Дякую, Лео": "Барселона" попрощалася з Мессі зворушливим відео

Легендарний аргентинський футболіст закінчує свій шлях у клубі, якому віддав 21 рік життя.

Офіційний сайт та соціальні мережі "Барселони" повідомили, що клубу не вдасться продовжити контракт із нападником і багаторічним лідером команди Ліонелем Мессі, в зв'язку з чим гравець покидає каталонців.

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У своєму Instragram каталонці опублікували зворушливе відео, в якому попрощалися з легендарним футболістом, зазначивши його кращі моменти в кар'єрі за "блаугранас".

Мессі знаходився в структурі "Барселони" з 2000 року, а з 2003 виступав за першу команду. У складі каталонців аргентинець встановив безліч рекордів, став найкращим гравцем за кількістю забитих голів і проведених матчів, виграв шість "Золотих м'ячів", десятки командних та індивідуальних трофеїв, серед яких і чотири перемоги в Лізі чемпіонів.

Відомо, що Мессі та "Барселона" вже домовилися про продовження контракту, але перешкодою стало керівництво Ла Ліги. Також однією з головних причин називають угоду Прімери й інвестиційного фонду CVC, умови якої "Барселона" не прийняла.

Більшість ЗМІ повідомляють, що наступним клубом аргентинця буде "ПСЖ", оскільки парижани найближчим часом мають намір провести переговори про контракт із гравцем.

Що потрібно знати про Мессі в "Барселоні"

Ліонель Мессі став гравцем "Барселони" ще в 2000-му році. Він переїхав у Каталонію з аргентинського "Ньюеллс Олд Бойз". Перші три роки в "Барселоні" Мессі грав тільки в молодіжних командах, а в основній дебютував у 2003-му році під керівництвом Франка Райкарда.

Нагадаємо, в складі каталонців гравець виграв безліч трофеїв, серед яких чотири кубки Ліги чемпіонів.

Виступаючи за "Барселону" Ліонель Мессі шість разів ставав володарем "Золотого м'яча", що рівнозначно визнанню кращим футболістом світу. Він також встановив рекорд за кількістю матчів і голів за "Барселону" — 778 і 672 відповідно.