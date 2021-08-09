Скандал в "Барселоне": лидер команды раскритиковал руководство после ухода Месси

Жерар Пике недоволен усилиями клуба в попытках удержать аргентинского футболиста.

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике прошелся критикой по руководству клуба за то, что их действия за прошлые года привели к тому, что нападающий и лидер команды Лионель Месси был вынужден покинуть каталонцев.

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"Управление "Барселоны" работало так себе в последнее время. За это мы страдаем сейчас. Когда такие легенды, как Месси вынуждены уйти – это очень плохо. Но нам нужно двигаться дальше, забыть, и идти вперед. Что мы изменим?

Мы должны сосредоточиться на игре и достигать успеха на поле. Впереди много работы. Мы должны вырастить новых лидеров. Жаль, что дальше мы должны двигаться без Месси", — приводит слова Пике AS.

Напомним, аргентинский футболист не смог продлить контракт с "Барселоной", несмотря на обоюдное желание сторон. Камнем преткновения стали высокие расходы клуба по зарплатам и нормы руководства Ла Лиги.

На сегодняшний день Месси находится в статусе свободного агента. Множество авторитетных СМИ сообщают, что следующим местом продолжения карьеры именитого футболиста станет французский "ПСЖ", который готов удовлетворить запросы нападающего по зарплате. Переходу способствует то, что в парижской команде играет много партнеров по сборной Аргентины и экс-игроков "Барселоны".

Напомним, Месси дал прощальную пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из "Барселоны", несмотря на то, что очень хотел уйти прошлым летом из-за действий прошлого руководства, и сейчас был вынужден это сделать исключительно из-за внешних обстоятельств. Отметим, что Лионель не смог сдержать слез и дал волю эмоциям.