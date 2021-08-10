Это случилось: Месси официально перешел в "ПСЖ"

Согласно информации европейских СМИ, аргентинец будет получать в новом клубе около 35 млн евро в год, с учетом бонусов

"ПСЖ" объявил о подписании аргентинского нападающего Лионеля Месси.

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Ранее сообщалось, что Месси подпишет c французским клубом двухгодичный контракт с опцией продления еще на сезон.

Отметим, что Месси перешел во французский клуб абсолютно бесплатно, поскольку с июля он находился в статусе свободного агента и вел переговоры о продлении контракта с "Барселоной".

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, Месси будет получать в новом клубе около 35 млн евро в год с учетом бонусов.

Стороны не сумели договориться о новом контракте, несмотря на то, что Месси хотел остаться в каталонском клубе и был готов подписать новый контракт с гонораром вдвое меньше, чем было до этого. Несмотря на уступки игрока, стороны все равно не сумели договориться – сумма договора оказалась неподъемной для каталонского клуба, который переживает большой финансовый кризис с начала пандемии.

Лидер "Барселоны" Жерар Пике раскритиковал за сложившуюся ситуацию каталонский клуб, он считает, что клуб не рационально распоряжался средствами в последнее десятилетие, что привело к такой ситуации.

Ожидается, что Месси будет выступать в новом клубе под 30-м номером, под которым он выступал в начале своей карьеры за "Барселону".

Ранее Месси дал прощальную пресс-конференцию для "Барселоны", на которой не смел сдержать слез. Футболист поблагодарил команду за лучшие годы своей жизни. В составе "Барселоны" Месси провел 21 год и 6 раз в ее составе становился лучшим футболистом планеты, выигрывая раз за разом "Золотой мяч".

Месси в составе "Барселоны" выигрывал все возможные турниры – чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.