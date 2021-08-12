Запасной вратарь вышел на серию пенальти и помог "Челси" выиграть Суперкубок УЕФА (видео)

Испанский голкипер отразил решающие два удара в серии одиннадцатиметровых.

Запасной вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага стал героем Суперкубка УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Тренерский штаб лондонцев среагировал с заменой в конце овертайма, выпустив перед серией пенальти нового вратаря – вместо Менди, отыгравшего 117 минут матча, на поле появился испанец Кепа.

Встряска перед серией пенальти положительно сказалась на лондонцах и самом вратаре – "Челси" сумел победить в серии пенальти, а недавно вошедший в игру вратарь отразил два одиннадцатиметровых в серии.

Первыми в матче забили хозяева – на 27-й минуте отличился вингер "Челси" Хаким Зийеш. Правда, марроканец даже в итоге не доиграл до конца тайма – в самой его концовке он внезапно рухнул на газон во время углового. Медицинская помощь привела в чувства Зиеша с помощью ингалятора, который используют при вывихах и острых травмах суставов.

Руку футболиста зафиксировали специальной повязкой, но степень серьезности травмы пока не определена – вероятно, футболист пропустит ближайшие матчи "Челси" в английской премьер-лиге.

Во второй половине матча лучше чувствовали себя футболисты "Вильярреала" и они сумели сравнять счет. На 73-й минуте это удалось сделать форварду Жерару Морено. Дальше матч перетек в овертайм, поскольку команды боялись лишний раз рисковать. Овертайм тоже не запомнился большим количеством атакующих действий и изобилием атак.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Челси" – психологический прием главного тренера Томаса Тухеля с заменой вратаря оказал положительное влияние на команду.

Напомним, что трансфер Кепы из "Атлетика" в "Челси" до сих пор является самой дорогой продажей вратаря в истории футбола – за футболиста заплатили 80 миллионов фунтов. Правда, испанский вратарь уже второй сезон не является основным вратарем в команде, лишь изредка принимая участия в матчах.