Запасний воротар вийшов на серію пенальті та допоміг "Челсі" виграти Суперкубок УЄФА (відео)

Іспанський голкіпер відбив вирішальні два удари в серії одинадцятиметрових.

Запасний воротар "Челсі" Кепа Аррісабалага став героєм Суперкубка УЄФА між "Челсі" та "Вільярреалом".

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Тренерський штаб лондонців зреагував із заміною наприкінці овертайму, випустивши перед серією пенальті нового воротаря — замість Менді, який відіграв 117 хвилин матчу, на полі з'явився іспанець Кепа.

Струс перед серією пенальті позитивно позначився на лондонцях і власне воротареві — "Челсі" зумів перемогти в серії пенальті, а воротар, який нещодавно ввійшов у гру, відбив два одинадцятиметрові в серії.

Першими в матчі забили господарі — на 27-й хвилині відзначився вінгер "Челсі" Хакім Зієш. Щоправда, марокканець навіть зрештою не дограв до кінця тайму — в самій його кінцівці він раптово звалився на газон під час кутового. Медична допомога призвела до тями Зієша за допомогою інгалятора, який використовують при вивихах і гострих травмах суглобів.

Руку футболіста зафіксували спеціальною пов'язкою, але ступінь серйозності травми поки не визначений — ймовірно, футболіст пропустить найближчі матчі "Челсі" в англійській прем'єр-лізі.

У другій половині матчу краще почувалися футболісти "Вільярреала" і вони зуміли зрівняти рахунок. На 73-й хвилині це вдалося зробити форварду Жерару Морено. Далі матч перетік в овертайм, оскільки команди боялися зайвий раз ризикувати. Овертайм теж не запам'ятався великою кількістю атакувальних дій і достатком атак.

У серії пенальті сильнішими стали футболісти "Челсі" — психологічний прийом головного тренера Томаса Тухеля із заміною воротаря позитивно вплинув на команду.

Нагадаємо, що трансфер Кепи з "Атлетика" в "Челсі" досі є найдорожчим продажем воротаря в історії футболу — за футболіста заплатили 80 мільйонів фунтів. Щоправда, іспанський воротар вже другий сезон не є основним воротарем в команді, лише зрідка беручи участь у матчах.