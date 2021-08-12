Яремчук отказался давать видеоинтервью российскому СМИ

Украинский нападающий не захотел говорить на камеру на русском языке.

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук отказался давать видеоинтервью российскому журналисту издательства "Спорт-Экспресс" Максиму Алланазарову после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского "Спартака".

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Как объяснил сам журналист, причина такая решения – нежелание Яремчука давать интервью на русском языке. Форвард попросил, чтобы разговор был на украинском, которого представитель СМИ не знает.

Журналист после игры попытался проникнуть к автобусу "Бенфики" и поговорить с Романом Яремчуком, полиция пропустила журналиста к игроку, но Роман отказался общаться на камеру. Футболист выдвинул условие, что будет отвечать на украинском языке. Российский журналист не согласился, поскольку не знает украинского языка.

Напомним, в ответном матче против московской команды Яремчук дебютировал в футболке португальцев. Кроме того, благодаря украинцу лиссабонцы забили последний гол в матче, поставив точку в противостоянии.

Выйдя на замену на 64-й минуте, украинский футболист в самой концовке встречи пробил по воротам соперника, после чего мяч в свои ворота срезал футболист "Спартака".

Ранее Яремчук заявлял в интервью, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры, но он выбрал именно "Бенфику", так как считает, что этот клуб будет наиболее комфортным для него. Также Роман рассказал, что узнал об интересе португальцев благодаря бывшему тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, который советовал игроку переехать в Лиссабон.

Напомним, предыдущим клубом нападающего был бельгийский "Гент".