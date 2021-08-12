Яремчук відмовився давати відеоінтерв'ю російському ЗМІ

Український нападник не захотів говорити на камеру російською мовою.

Нападник "Бенфіки" і збірної України Роман Яремчук відмовився давати відеоінтерв'ю російському журналісту видавництва "Спорт-Експрес" Максиму Алланазарову після матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти московського "Спартака".

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Як пояснив журналіст, причина такого рішення — небажання Яремчука давати інтерв'ю російською мовою. Форвард попросив, щоб розмова була українською, яку представник ЗМІ не знає.

Журналіст після гри спробував проникнути в автобус "Бенфіки" і поговорити з Романом Яремчуком, поліція пропустила журналіста до гравця, але Роман відмовився спілкуватися на камеру. Футболіст висунув умову, що відповідатиме українською мовою. Російський журналіст не погодився, оскільки не знає української мови.

Нагадаємо, в матчі-відповіді проти московської команди Яремчук дебютував у футболці португальців. Крім того, завдяки українцеві лісабонці забили останній гол у матчі, поставивши крапку в протистоянні.

Вийшовши на заміну на 64-й хвилині, український футболіст у самісінькій кінцівці зустрічі пробив по воротах суперника, після чого м'яч у свої ворота зрізав футболіст "Спартака".

Раніше Яремчук заявляв в інтерв'ю, що в нього було кілька варіантів продовження кар'єри, але він вибрав саме "Бенфіку", оскільки вважає, що цей клуб буде найбільш комфортним для нього. Також Роман розповів, що дізнався про інтерес португальців завдяки колишньому тренеру збірної України Андрію Шевченку, який радив гравцеві переїхати в Лісабон.

Нагадаємо, попереднім клубом нападника був бельгійський "Гент".