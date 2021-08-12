"Барселона" должна Месси 39 миллионов евро
Финансовые трудности продолжают штормить каталонский клуб.
Бывший клуб Лионеля Месси "Барселона" задолжала футболисту приличную сумму денег, сообщает Mundo Deportivo.
Каталонский клуб до сих пор не рассчитался по всем финансовым вопросам со своей легендой клуба, который провел более 20 лет в команде.
По данным источника, "Барселона" все еще должна Месси 39 миллионов евро. Эта сумма сформировалась за "лояльность" – футболист долгое время был верен цветам каталонского клуба. Простит ли футболист задолженность страдающему от долгов бывшему клубу – пока неизвестно.
Отметим, что бывший игрок "Барселоны" Неймар, который ушел из команды в "ПСЖ" летом 2017 года, лишь недавно прекратил судебные споры с каталонским клубом. Не исключено, что подобное предстоит пережить и Лионелю Месси.
Месси перешел в "ПСЖ": что происходит?
Однако сейчас Лео Месси наслаждается своей популярностью в новом клубе. Первые футболки "Месси" официальный фаншоп "ПСЖ" продал за первый час – более 150 тысяч экземпляров. Вчера Месси презентовали болельщикам парижского клуба и футболист провел первую пресс-конференцию в новом клубе. Месси тепло встретили болельщики – с файерами и кричалками. Кстати, от восторженных возгласов не удержались даже журналисты на пресс-конференции – они дружно скандировали: "Месси! Месси! Месси!".
Месси в новом клубе выбрал 30-й номер, под которым он начинал карьеру в "Барселоне", что подчеркивает символизм – карьера легендарного аргентинца близится к завершению. В ближайшие два года он будет выступать в "ПСЖ", а его зарплата на новом месте составит 35 миллионов евро в год.
Вскоре Месси дебютирует за новый клуб, ведь чемпионат Франции стартовал раньше других европейских чемпионатов.