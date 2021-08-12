"Барселона" должна Месси 39 миллионов евро

Финансовые трудности продолжают штормить каталонский клуб.

Бывший клуб Лионеля Месси "Барселона" задолжала футболисту приличную сумму денег, сообщает Mundo Deportivo.

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Каталонский клуб до сих пор не рассчитался по всем финансовым вопросам со своей легендой клуба, который провел более 20 лет в команде.

По данным источника, "Барселона" все еще должна Месси 39 миллионов евро. Эта сумма сформировалась за "лояльность" – футболист долгое время был верен цветам каталонского клуба. Простит ли футболист задолженность страдающему от долгов бывшему клубу – пока неизвестно.

Отметим, что бывший игрок "Барселоны" Неймар, который ушел из команды в "ПСЖ" летом 2017 года, лишь недавно прекратил судебные споры с каталонским клубом. Не исключено, что подобное предстоит пережить и Лионелю Месси.

Месси перешел в "ПСЖ": что происходит?

Однако сейчас Лео Месси наслаждается своей популярностью в новом клубе. Первые футболки "Месси" официальный фаншоп "ПСЖ" продал за первый час – более 150 тысяч экземпляров. Вчера Месси презентовали болельщикам парижского клуба и футболист провел первую пресс-конференцию в новом клубе. Месси тепло встретили болельщики – с файерами и кричалками. Кстати, от восторженных возгласов не удержались даже журналисты на пресс-конференции – они дружно скандировали: "Месси! Месси! Месси!".

Месси в новом клубе выбрал 30-й номер, под которым он начинал карьеру в "Барселоне", что подчеркивает символизм – карьера легендарного аргентинца близится к завершению. В ближайшие два года он будет выступать в "ПСЖ", а его зарплата на новом месте составит 35 миллионов евро в год.

Вскоре Месси дебютирует за новый клуб, ведь чемпионат Франции стартовал раньше других европейских чемпионатов.