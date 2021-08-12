"Барселона" повинна Мессі 39 мільйонів євро

Фінансові труднощі продовжують штормити каталонський клуб.

Колишній клуб Ліонеля Мессі "Барселона" заборгував футболістові пристойну суму грошей, повідомляє Mundo Deportivo.

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Каталонський клуб досі не розрахувався з усіма фінансовими питаннями зі своєю легендою клубу, який провів понад 20 років у команді.

За даними джерела, "Барселона" все ще повинна Мессі 39 мільйонів євро. Ця сума сформувалася за "лояльність" — футболіст довгий час був вірний кольорам каталонського клубу. Чи пробачить футболіст заборгованість колишньому клубу, який страждає від боргів, — поки невідомо.

Зазначимо, що колишній гравець "Барселони" Неймар, який пішов із команди в "ПСЖ" влітку 2017 року, лише нещодавно припинив судові суперечки з каталонським клубом. Не заперечують, що подібне доведеться пережити і Ліонелю Мессі.

Мессі перейшов у "ПСЖ": що відбувається?

Однак зараз Лео Мессі насолоджується своєю популярністю в новому клубі. Перші футболки "Мессі" офіційний фаншоп "ПСЖ" продав за першу годину — більше 150 тисяч екземплярів. Учора Мессі презентували вболівальникам паризького клубу і футболіст провів першу пресконференцію в новому клубі. Мессі тепло зустріли вболівальники — з фаєрами і кричалками. До речі, від захоплених вигуків не втрималися навіть журналісти на пресконференції — вони дружно скандували: "Мессі! Мессі! Мессі!".

Мессі в новому клубі вибрав 30-й номер, під яким він починав кар'єру в "Барселоні", що підкреслює символізм — кар'єра легендарного аргентинця наближається до завершення. У найближчі два роки він виступатиме в "ПСЖ", а його зарплата на новому місці складе 35 мільйонів євро на рік.

Незабаром Мессі дебютує за новий клуб, адже чемпіонат Франції стартував раніше інших європейських чемпіонатів.