Великий клуб великой столицы: Владимир Кличко побывал в гостях у берлинской "Герты" (фото)
Экс-чемпион мира по боксу перенимает менеджерский опыт у футбольного клуба.
Бывший украинский боксер Владимир Кличко прибыл в гости в офис берлинской "Герты".
Украинец отметил в Instagram, что ему приятно побывать в гостях великого клуба из великой столицы. Он встретился в офисе с менеджером "Герты" Ларсом Виндхорстом и остался в восторге от встречи с функционером.
"У этого человека есть все средства, чтобы реализовать любую даже самую смелую мечту", – подписал фотографию в социальной сети Кличко.
"Он знает, что в спорте и бизнесе успех зависит от ума, поэтому я уверен, что у него хватит сил воплотить все свои амбиции в реальность", – отозвался о функционере легендарный украинский боксер.
Чем занимается Владимир Кличко после завершения боксерской карьеры
Бывший чемпион мира по боксу не прекращает заниматься спортом и поддерживает себя в прекрасной физической форме.
Владимир Кличко делится в своих соцсетях мотивационными постами, о том, как заставить себя заниматься и быть в хорошей форме. Потрясающая физическая форма Владимира наводит на мысль о скором возвращении в большой спорт – у Владимира остались не побитые рекорды – например, Владимир Кличко хочет стать самым возрастным чемпионом мира в истории бокса. Да и сам Владимир Кличко неоднократно намекал, что вскоре может вернуться на ринг.
Если же Кличко все-таки решит вернуться в ринг и замахнуться на рекорд – его возвращения стоит ожидать не ранее января 2022 года.
Последний раз Владимир Кличко выходил в ринг против британского супертяжеловеса Энтони Джошуа. Как известно, тот бой завершился поражением для украинца техническим нокаутом.