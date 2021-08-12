Великий клуб великой столицы: Владимир Кличко побывал в гостях у берлинской "Герты" (фото)

Экс-чемпион мира по боксу перенимает менеджерский опыт у футбольного клуба.

Бывший украинский боксер Владимир Кличко прибыл в гости в офис берлинской "Герты".

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Украинец отметил в Instagram, что ему приятно побывать в гостях великого клуба из великой столицы. Он встретился в офисе с менеджером "Герты" Ларсом Виндхорстом и остался в восторге от встречи с функционером.

"У этого человека есть все средства, чтобы реализовать любую даже самую смелую мечту", – подписал фотографию в социальной сети Кличко.

"Он знает, что в спорте и бизнесе успех зависит от ума, поэтому я уверен, что у него хватит сил воплотить все свои амбиции в реальность", – отозвался о функционере легендарный украинский боксер.

Чем занимается Владимир Кличко после завершения боксерской карьеры

Бывший чемпион мира по боксу не прекращает заниматься спортом и поддерживает себя в прекрасной физической форме.

Владимир Кличко делится в своих соцсетях мотивационными постами, о том, как заставить себя заниматься и быть в хорошей форме. Потрясающая физическая форма Владимира наводит на мысль о скором возвращении в большой спорт – у Владимира остались не побитые рекорды – например, Владимир Кличко хочет стать самым возрастным чемпионом мира в истории бокса. Да и сам Владимир Кличко неоднократно намекал, что вскоре может вернуться на ринг.

Если же Кличко все-таки решит вернуться в ринг и замахнуться на рекорд – его возвращения стоит ожидать не ранее января 2022 года.

Последний раз Владимир Кличко выходил в ринг против британского супертяжеловеса Энтони Джошуа. Как известно, тот бой завершился поражением для украинца техническим нокаутом.