Великий клуб великої столиці: Володимир Кличко побував у гостях у берлінської "Герти" (фото)

Ексчемпіон світу з боксу переймає менеджерський досвід у футбольного клубу.

Колишній український боксер Володимир Кличко прибув у гості в офіс берлінської "Герти".

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Українець зазначив в Instagram, що йому приємно побувати в гостях великого клубу з великої столиці. Він зустрівся в офісі з менеджером "Герти" Ларсом Віндхорстом і залишився в захваті від зустрічі з функціонером.

"У цієї людини є всі засоби, щоб реалізувати будь-яку навіть найсміливішу мрію", — підписав фотографію в соціальній мережі Кличко.

"Він знає, що в спорті та бізнесі успіх залежить від розуму, тому я впевнений, що в нього вистачить сил утілити всі свої амбіції в реальність", — відгукнувся про функціонера легендарний український боксер.

Чим займається Володимир Кличко після завершення боксерської кар'єри

Колишній чемпіон світу з боксу не припиняє займатися спортом і підтримує себе в прекрасній фізичній формі.

Володимир Кличко ділиться в своїх соціальних мережах мотиваційними постами про те, як змусити себе займатися та бути в хорошій формі. Приголомшлива фізична форма Володимира наводить на думку про швидке повернення у великий спорт — у Володимира залишилися не побиті рекорди — наприклад, Володимир Кличко хоче стати найстаршим чемпіоном світу в історії боксу. Та й сам Володимир Кличко неодноразово натякав, що незабаром може повернутися на ринг.

Якщо ж Кличко все-таки вирішить повернутися на ринг і замахнутися на рекорд, його повернення варто очікувати не раніше січня 2022 року.

Останній раз Володимир Кличко виходив на ринг проти британського суперважкоатлета Ентоні Джошуа. Як відомо, той бій завершився поразкою для українця технічним нокаутом.