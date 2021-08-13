"Была мертва три минуты": новорожденная дочь Фьюри пережила клиническую смерть

Отец чемпиона мира по боксу подтвердил, что дочь Тайсона Фьюри находилась в критическом состоянии.

У чемпиона мира по боксу британца Тайсона Фьюри и его жены Перис Фьюри едва не случилась трагедия при рождении шестого ребенка, сообщает The Sun.

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Как сообщает отец Тайсона Фьюри Джон Фьюри, ребенок действительно испытывал серьезные проблемы и пережил клиническую смерть – дочка Фьюри не дышала самостоятельно в течении трех минут и была подключена к искусственной вентиляции легких в реанимации.

Ребенка удалось спасти благодаря оперативной реакции докторов, которые вовремя провели все необходимые процедуры для восстановления дыхания.

Сам Фьюри поблагодарил в соцсетях всех за поддержку и молитвы за здравие своего шестого ребенка. Малышку назвали именем Афина, сейчас ее жизни уже ничего не угрожает.

Чем знаменит Тайсон Фьюри?

Тайсон Фьюри – чемпион мира в боксе в супертяжелом весе. Запомнился украинскому спортивному болельщику, как боксер победивший по очкам Владимира Кличко в предпоследнем бою в его карьере. Кроме того, Фьюри известен вызывающим поведением за пределами ринга – на пресс-конференцию с Кличко однажды он пришел в костюме Бэтмена и перепрыгнул стол вместо того, чтобы нормально усесться за стул.

Несмотря на одиозный образ в СМИ и трештолки, которые любит устраивать британец, он действительно хорош на ринге. После победы над Кличко он провел два боя с супертяжем Деонтеем Уайлдером и ни разу не проиграл – первый бой завершился вничью при его полной доминации, а во втором бое британец победил досрочно. Уайлдер подключил юристов и сумел заставить Фьюри проводить еще один реванш. Ожидается, что бой состоится 9 октября в США.