"Була мертва три хвилини": новонароджена дочка Ф'юрі пережила клінічну смерть
Батько чемпіона світу з боксу підтвердив, що дочка Тайсона Ф'юрі перебувала в критичному стані.
У чемпіона світу з боксу британця Тайсона Ф'юрі та його дружини Періс Ф'юрі ледь не сталася трагедія під час народження шостої дитини, повідомляє The Sun.
Як повідомляє батько Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі, дитина дійсно мала серйозні проблеми і пережила клінічну смерть — дочка Ф'юрі не дихала самостійно протягом трьох хвилин і була підключена до штучної вентиляції легенів у реанімації.
Дитину вдалося врятувати завдяки оперативній реакції лікарів, які вчасно провели всі необхідні процедури для відновлення дихання.
Сам Ф'юрі подякував у соцмережах всім за підтримку і молитви за здоров'я свого шостого немовля. Маленьку назвали ім'ям Афіна, зараз її життю вже нічого не загрожує.
Чим знаменитий Тайсон Ф'юрі?
Тайсон Ф'юрі — чемпіон світу в боксі в суперважкій вазі. Запам'ятався українському спортивному вболівальнику, як боксер переміг за очками Володимира Кличка в передостанньому бою в його кар'єрі. Крім того, Ф'юрі відомий зухвалою поведінкою за межами рингу — на пресконференцію з Кличком одного разу він прийшов у костюмі Бетмена і перестрибнув стіл замість того, щоб нормально всістися за стілець.
Незважаючи на одіозний образ у ЗМІ та трештолки, які любить влаштовувати британець, він дійсно хороший на рингу. Після перемоги над Кличком він провів два бої із супертяжем Деонтеєм Вайлдером і жодного разу не програв — перший бій завершився внічию при його повній домінації, а в другому бою британець переміг достроково. Вайлдер підключив юристів і зумів змусити Ф'юрі проводити ще один реванш. Очікується, що бій відбудеться 9 жовтня у США.