"Була мертва три хвилини": новонароджена дочка Ф'юрі пережила клінічну смерть

Батько чемпіона світу з боксу підтвердив, що дочка Тайсона Ф'юрі перебувала в критичному стані.

У чемпіона світу з боксу британця Тайсона Ф'юрі та його дружини Періс Ф'юрі ледь не сталася трагедія під час народження шостої дитини, повідомляє The Sun.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як повідомляє батько Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі, дитина дійсно мала серйозні проблеми і пережила клінічну смерть — дочка Ф'юрі не дихала самостійно протягом трьох хвилин і була підключена до штучної вентиляції легенів у реанімації.

Дитину вдалося врятувати завдяки оперативній реакції лікарів, які вчасно провели всі необхідні процедури для відновлення дихання.

Сам Ф'юрі подякував у соцмережах всім за підтримку і молитви за здоров'я свого шостого немовля. Маленьку назвали ім'ям Афіна, зараз її життю вже нічого не загрожує.

Чим знаменитий Тайсон Ф'юрі?

Тайсон Ф'юрі — чемпіон світу в боксі в суперважкій вазі. Запам'ятався українському спортивному вболівальнику, як боксер переміг за очками Володимира Кличка в передостанньому бою в його кар'єрі. Крім того, Ф'юрі відомий зухвалою поведінкою за межами рингу — на пресконференцію з Кличком одного разу він прийшов у костюмі Бетмена і перестрибнув стіл замість того, щоб нормально всістися за стілець.

Незважаючи на одіозний образ у ЗМІ та трештолки, які любить влаштовувати британець, він дійсно хороший на рингу. Після перемоги над Кличком він провів два бої із супертяжем Деонтеєм Вайлдером і жодного разу не програв — перший бій завершився внічию при його повній домінації, а в другому бою британець переміг достроково. Вайлдер підключив юристів і зумів змусити Ф'юрі проводити ще один реванш. Очікується, що бій відбудеться 9 жовтня у США.