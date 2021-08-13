Ямайский бегун опаздывал на свой забег в Токио: ему помогла волонтер, а он выиграл золото (видео)

История, из-за которой мы полюбим Олимпийские игры еще больше.

Ямайский атлет Генсл Парчмент мог не выиграть бег за золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, поскольку опаздывал на соревнование сообщает The Sunday Gleaner.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Олимпийский чемпион случайно сел на другой автобус в день финальных соревнований, который прибыл к водному комплексу вместо Олимпийского стадиона.

Чтобы добраться до стадиона, на котором пройдет финальный забег, олимпийцу нужно было сначала вернуться в Олимпийскую деревню, а уже оттуда сесть на автобус с нужным для него маршрутом.

В итоге спортсмен не успевал вернуться к старту соревнований вовремя. В лучшем случае, если бы он успел прибыть на соревнования, он не успел бы провести на стадионе полноценную разминку, что, по сути, лишало его шансов хорошо выступить на финальном забеге, не говоря о том, чтобы выиграть золотую медаль в соревновании.

В итоге, спортсмену помогла девушка-волонтер, которая оплатила ему такси до нужного спортсмену объекта.

Спортсмен вовремя принял на стадион, провел продуктивную разминку, а потом и выиграл главный олимпийский забег и стал олимпийским чемпионом.

В финале на 110 метров он победил главного фаворита американца Гранта Холлоуэя.

После победы спортсмен решил найти девушку, которая помогла ему добраться на стадион. Ей оказалась 25-летняя Тияна Стойкович. Ямаец подарил ей свою футболку, а также, конечно, вернул средства, потраченные на такси.

В сети также появилось видео встречи олимпийского чемпиона с волонтеркой.

Узнав об этой истории, правительство Ямайки пригласила волонтерку на официальный прием. Согласилась ли девушка прилететь в Ямайку – пока неизвестно.