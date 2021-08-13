Ямайський бігун запізнювався на свій забіг в Токіо: йому допомогла волонтерка, а він виграв золото (відео)

Історія, через яку ми полюбимо Олімпійські ігри ще більше.

Ямайський атлет Генслен Парчмент міг не виграти біг за золоту медаль на Олімпійських іграх в Токіо, оскільки запізнювався на змагання повідомляє The Sunday Gleaner.

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Олімпійський чемпіон випадково сів на інший автобус у день фінальних змагань, який прибув до водного комплексу замість Олімпійського стадіону.

Щоб дістатися до стадіону, на якому пройде фінальний забіг, олімпійцеві потрібно було спочатку повернутися в Олімпійське селище, а вже звідти сісти на автобус з потрібним для нього маршрутом.

В результаті спортсмен не встигав повернутися до старту змагань вчасно. У кращому випадку, якби він встиг прибути на змагання, він не встиг би провести на стадіоні повноцінну розминку, що, по суті, позбавляло його шансів добре виступити на фінальному забігу, не кажучи про те, щоб виграти золоту медаль у змаганні.

У підсумку, спортсмену допомогла дівчина-волонтерка, яка оплатила йому таксі до потрібного спортсмену об'єкта.

Спортсмен вчасно прибув на стадіон, провів продуктивну розминку, а потім і виграв головний олімпійський забіг і став олімпійським чемпіоном.

У фіналі на 110 метрів він переміг головного фаворита американця Гранта Холлоуея.

Після перемоги спортсмен вирішив знайти дівчину, яка допомогла йому дістатися на стадіон. Нею виявилася 25-річна Тіяна Стойкович. Ямаєць подарував їй свою футболку, а також, звичайно, повернув кошти, витрачені на таксі.

У мережі також з'явилося відео зустрічі олімпійського чемпіона з волонтеркою.

Дізнавшись про цю історію, уряд Ямайки запросив волонтерку на офіційний прийом. Чи погодилася дівчина прилетіти в Ямайку — поки невідомо.