В Северной Корее начали показывать Олимпиаду в Токио через два дня после ее окончания

На Олимпийских играх в Токио не принимало участие ни одного спортсмена из КНДР.

Центральное телевидение КНДР начало вещание Олимпийских игр в Токио с опозданием, сообщает NK News.

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Через два дня после проведения церемония закрытии Олимпиады главный спортивный канал страны начал показывать женский футбол на Олимпиаде в Токио. Первым в сетку вещания попал матч женской футбольной Олимпиады между Бразилией и Чили.

Любопытно, что игра на самом деле состоялась еще 21 июля – за день до церемонии открытия Олимпиады. По данным источника, смотревшего трансляцию, матч был показан в ужасном качестве, с "размазанными" логотипами турнира и без использования комментаторов – отследить, откуда был получен сигнал тоже в итоге не удалось.

Интересным фактом является и то, что на олимпийском турнире не принимало участия ни одного спортсмена из КНДР. Страна добровольно отказалась от участия на Олимпийских играх из-за пандемии коронавируса, охватившей мир.

Официальная причина – страна попыталась уберечь атлетов от заболевания, поскольку в КНДР, по официальным данным, случаев коронавируса не было зафиксировано, однако этой информации вряд ли стоит доверять всерьез.

Южная Корея надеялась, что Олимпиада в Токио сможет повлиять на отношения с КНДР. Напомним, что в 2018 году сборная Северной и Южной Кореи выставили совместную сборную на зимние Олимпийские игры в Пхеньяне.

КНДР впервые за долгие годы пропустила Олимпийские игры: в последний раз страна не была представлена на Олимпиаде в 1988 году, когда она умышленно бойкотировала игры в Сеуле.

Свою мировую славу телевидение Северной Кореи обрело в 2014 году, когда телевидение с помощью монтажа показало, что сборная Северной Кореи выиграла все матчи на турнире и вышло в финал чемпионата и сыграет с Португалией, хотя на самом деле ничего подобного не происходило.