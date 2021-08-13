У Північній Кореї почали показувати Олімпіаду в Токіо через два дні після її закінчення

На Олімпійських іграх у Токіо не брали участь жоден спортсмен із КНДР.

Центральне телебачення КНДР почало мовлення Олімпійських ігор у Токіо із запізненням, повідомляє NK News.

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Через два дні після проведення церемонії закриття Олімпіади головний спортивний канал країни почав показувати жіночий футбол на Олімпіаді в Токіо. Першим у сітку мовлення потрапив матч жіночої футбольної Олімпіади між Бразилією і Чилі.

Цікаво, що гра насправді відбулася ще 21 липня — за день до церемонії відкриття Олімпіади. За даними джерела, яке дивилося трансляцію, матч був показаний в жахливій якості, з "розмазаними" логотипами турніру і без використання коментаторів — відстежити, звідки був отриманий сигнал теж зрештою не вдалося.

Цікавим фактом є і те, що на олімпійському турнірі не брали участі жоден спортсмен із КНДР. Країна добровільно відмовилася від участі на Олімпійських іграх через пандемію коронавірусу, що охопила світ.

Офіційна причина — країна спробувала уберегти атлетів від захворювання, оскільки в КНДР, за офіційними даними, випадків коронавірусу не було зафіксовано, проте цій інформації навряд чи варто довіряти всерйоз.

Південна Корея сподівалася, що Олімпіада в Токіо зможе вплинути на відносини з КНДР. Нагадаємо, що в 2018 році збірна Північної та Південної Кореї виставили спільну збірну на зимові Олімпійські ігри в Пхеньяні.

КНДР вперше за довгі роки пропустила Олімпійські ігри: востаннє країна не була представлена на Олімпіаді в 1988 році, коли вона навмисне бойкотувала ігри в Сеулі.

Свою світову славу телебачення Північної Кореї знайшло в 2014 році, коли телебачення за допомогою монтажу показало, що збірна Північної Кореї виграла всі матчі на турнірі та вийшла у фінал чемпіонату і зіграє з Португалією, хоча насправді нічого подібного не відбувалося.