Карате исключили из Олимпиады: украинские каратисты выиграли две медали в Токио

Программа Олимпийских игр изменилась перед подготовкой к следующим играм в Париже.

Карате больше не будет видом спорта, на котором будут разыгрываться медали на Олимпийских играх, сообщает организационный комитет Олимпиады в Париже.

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Карате дебютировало в Олимпийских играх на Олимпиаде в Токио, но, на следующей Олимпиаде в Париже соревнований по карате проводиться не будет.

Карате внедрили в программу Олимпиады в рамках увеличения заинтересованности среди молодых поколений к спорту. Карате показывало положительную динамику заинтересованности среди жителей Франции, поэтому организаторы решили поэкспериментировать, вызовет ли интерес данная дисциплина у молодежи на Олимпиаде в Токио.

Однако на Олимпиаде в Париже карате не будет. Организаторы хотят видеть виды спорта, которые имеют хороший отклик в социальных сетях и что любит больше смотреть молодежь. Отмечается, что список дисциплин уже утвержден и изменений не предвидится, несмотря на то, что многие люди возмущены исключением карате и других видов спорта.

Также на Олимпиаде точно не будут проводиться соревнования по бейсболу и софтболу, хотя на Олимпиаде в Токио эти турниры еще проводились.

Любопытно, что в Париже для их замены проведут соревнования по брейкдансу – спортивным танцам.

Отказ от карате на Олимпиаде не слишком радует украинский национальный олимпийских комитет, ведь наши спортсмены привезли с Токио две медали именно в дисциплине карате. Сначала Анастасия Терлюга выиграла серебро в весовой категории до 55 килограмм, а потом Станислав Горуна пополнил копилку медалей Украины бронзой в весе до 75 килограмм.

Всего украинцы на Олимпийских играх выиграли 19 медалей и в общем зачете заняли 44-е место.