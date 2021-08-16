Карате виключили з Олімпіади: українські каратисти виграли дві медалі в Токіо

Програма Олімпійських ігор змінилася перед підготовкою до наступних ігор у Парижі.

Карате більше не буде видом спорту, на якому будуть розігруватися медалі на Олімпійських іграх, повідомляє організаційний комітет Олімпіади в Парижі.

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Карате дебютувало в Олімпійських іграх на Олімпіаді в Токіо, але на наступній Олімпіаді в Парижі змагань із карате проводитися не буде.

Карате впровадили в програму Олімпіади в межах збільшення зацікавленості серед молодих поколінь до спорту. Карате показувало позитивну динаміку зацікавленості серед жителів Франції, тому організатори вирішили поекспериментувати, чи викличе інтерес ця дисципліна в молоді на Олімпіаді в Токіо.

Однак на Олімпіаді в Парижі карате не буде. Організатори хочуть бачити види спорту, які мають хороший відгук у соціальних мережах і ті, які більше любить дивитися молодь. Відзначається, що список дисциплін уже затверджений і змін не передбачається, незважаючи на те, що багато людей обурені виключенням карате й інших видів спорту.

Також на Олімпіаді точно не будуть проводитися змагання з бейсболу та софтболу, хоча на Олімпіаді в Токіо ці турніри ще проводилися.

Цікаво, що в Парижі для їх заміни проведуть змагання з брейкдансу — спортивних танців.

Відмова від карате на Олімпіаді не дуже радує український національний олімпійських комітет, адже наші спортсмени привезли з Токіо дві медалі саме в дисципліні карате. Спочатку Анжеліка Терлюга виграла срібло у ваговій категорії до 55 кілограм, а потім Станіслав Горуна поповнив скарбничку медалей України бронзою у вазі до 75 кілограм.

Усього українці на Олімпійських іграх виграли 19 медалей і в загальному заліку посіли 44-е місце.