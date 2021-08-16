"Неслучайно не дали три пенальти": Директор "Шахтера" раскритиковал судейство в УПЛ

"Шахтер" стартовал в новом сезоне премьер-лиги с трех побед и одного поражения.

Легенда "Шахтера" и директор клуба по футболу Дарио Срна не верит в случайность ошибок арбитров в пользу соперников дончан на старте нового чемпионата Украины, сказал функционер в эфире программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1"

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Хорватский функционер хочет, чтобы "Шахтер" выигрывал или проигрывал на футбольном поле честно. Срна отметил, что не верит, что донецкому "Шахтеру" не поставили три одиннадцатиметровых случайно. Директор дончан согласился, что иногда в работу судей могут закрадываться ошибки, но не верит в случайность регулярных ошибок в пользу соперников вице-чемпионов Украины.

"Не поставить три пенальти в двух матчах – мне это непонятно", – сказал Срна в эфире передачи "Великий футбол".

Напомним, что "Шахтер" стартовал в новом сезоне премьер-лиги с трех побед и одного поражения. Дончане сначала минимально обыграли "Ингулец" со счетом 2:1, затем без шансов разгромили в гостях ФК "Львов" (3:0). После двух побед в чемпионате Украины последовало поражение от "Александрии" со счетом 1:2. В последнем туре на данный момент "Шахтер" с трудностями обыграл харьковский "Металлист-1925" (2:0).

В квалификации Лиги чемпионов дончане в двух матчах обыграли бельгийский "Генк" с одинаковым счетом (2:1) и вышли в плей-офф Лиги чемпионов, в котором предстоит сыграть с французским "Монако".

Первый матч с французами состоится уже завтра, 17 августа. Ответная встреча пройдет в Харькове 25 августа.

На данный момент в чемпионате Украины единолично лидирует черниговская "Десна" – у нее четыре матча и четыре победы. Без поражений идет и киевское "Динамо" – они выиграли все три матча, но перенесли последний матч чемпионата ради товарищеского матча с лидером итальянского футбола – миланским "Интером", которому проиграли со счетом 0:3.