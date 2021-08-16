"Невипадково не дали три пенальті": Директор "Шахтаря" розкритикував суддівство в УПЛ

"Шахтар" стартував у новому сезоні прем'єр-ліги з трьох перемог та однієї поразки.

Легенда "Шахтаря" і директор клубу з футболу Даріо Срна не вірить у випадковість помилок арбітрів на користь суперників донеччан на старті нового чемпіонату України, сказав функціонер в ефірі програми "Великий Футбол" на телеканалі "Футбол 1".

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Хорватський функціонер хоче, щоб "Шахтар" вигравав або програвав на футбольному полі чесно. Срна зазначив, що не вірить, що донецькому "Шахтарю" не поставили три одинадцятиметрові випадково. Директор донеччан погодився, що іноді в роботі суддів можуть ставатися помилки, але не вірить у випадковість регулярних помилок на користь суперників віце-чемпіонів України.

"Не поставити три пенальті в двох матчах — мені це незрозуміло", — сказав Срна в ефірі передачі "Великий футбол".

Нагадаємо, що "Шахтар" стартував у новому сезоні прем'єр-ліги з трьох перемог та однієї поразки. Донеччани спочатку мінімально обіграли "Інгулець" з рахунком 2:1, потім без шансів розгромили в гостях ФК "Львів" (3:0). Після двох перемог у чемпіонаті України була поразка від "Олександрії" з рахунком 1:2. В останньому турі наразі "Шахтар" із труднощами обіграв харківський "Металіст-1925" (2:0).

У кваліфікації Ліги чемпіонів донеччани в двох матчах обіграли бельгійський "Генк" з однаковим рахунком (2:1) і вийшли в плей-оф Ліги чемпіонів, в якому належить зіграти з французьким "Монако".

Перший матч із французами відбудеться вже завтра, 17 серпня. Зустріч у відповідь відбудеться в Харкові 25 серпня.

Наразі в чемпіонаті України одноосібно лідирує чернігівська "Десна" — у неї чотири матчі та чотири перемоги. Без поразок йде і київське "Динамо" — вони виграли всі три матчі, але перенесли останній матч чемпіонату заради товариського матчу з лідером італійського футболу — міланським "Інтером", якому програли з рахунком 0:3.