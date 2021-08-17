Пройденный этап: Роналду не будет в мадридском "Реале"

Трансфер португальца в данный момент полностью невозможен.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти исключил вероятность перехода легендарного нападающего Криштиану Роналду в его клуб.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ранее ряд источников в испанских СМИ начал распространять информацию о возможном воссоединении Криштиану Роналду и мадридского клуба.

Итальянский тренер в своих социальных сетях опроверг эту информацию, объяснив, что хотел бы видеть в своей команде Роналду, но это на данный момент полностью невозможно.

Анчелотти, конечно же, считает Роналду легендой футбола, но скорее прошлым для мадридского клуба, чем настоящим или будущим. Он признался, что очень любит этого футболиста и полон к нему уважения.

Итальянский специалист заметил, что никогда не обращался к руководству испанского клуба с просьбой приобрести Криштиану Роналду, он считает, что это пройденный этап в жизни мадридского клуба и португальского футболиста.

Роналду остается в "Ювентусе"?

В начале лета ходили слухи, что Криштиану Роналду точно покинет итальянский клуб в это трансферное окно, но агент футболиста неожиданно возобновил переговоры с итальянским грандом по поводу продления контракта.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры также назывались "Спортинг", в котором Роналду пережил становление, как футболист. Ожидалось, что футболист может вернуться в Португалию и играть там бесплатно либо за символические деньги.

Переход Лионеля Месси в "ПСЖ" заставил мир заговорить о возможной связке доселе непримиримых соперников на футбольном поле – по информации французских СМИ, "ПСЖ" может рассматривать Криштиану Роналду, как замену уходящему в мадридский "Реал" Киллиану Мбаппе.

В английских СМИ обсуждается, что Криштиану Роналду может быть предложен "Манчестеру Сити", как замена в случае срыва трансфера нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.