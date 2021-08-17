Пройдений етап: Роналду не буде в мадридському "Реалі"

Трансфер португальця в даний момент повністю неможливий.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті виключив імовірність переходу легендарного нападника Кріштіану Роналду в його клуб.

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Раніше низка джерел в іспанських ЗМІ почала поширювати інформацію про можливе возз'єднання Кріштіану Роналду та мадридського клубу.

Італійський тренер у своїх соціальних мережах спростував цю інформацію, пояснивши, що хотів би бачити у своїй команді Роналду, але це наразі повністю неможливо.

Анчелотті, звичайно ж, вважає Роналду легендою футболу, але швидше минулим для мадридського клубу, ніж теперішнім або майбутнім. Він зізнався, що дуже любить цього футболіста і сповнений до нього поваги.

Італійський фахівець зауважив, що ніколи не звертався до керівництва іспанського клубу з проханням придбати Кріштіану Роналду, він вважає, що це пройдений етап у житті мадридського клубу і португальського футболіста.

Роналду залишається в "Ювентусі"?

На початку літа ходили чутки, що Кріштіану Роналду точно покине італійський клуб у це трансферне вікно, але агент футболіста несподівано відновив переговори з італійським грандом із приводу продовження контракту.

Серед можливих варіантів продовження кар'єри також називалися "Спортинг", у якому Роналду пережив становлення як футболіст. Очікувалося, що футболіст може повернутися в Португалію і грати там безкоштовно або за символічні гроші.

Перехід Ліонеля Мессі в "ПСЖ" змусив світ заговорити про можливий зв'язок досі непримиренних суперників на футбольному полі — за інформацією французьких ЗМІ, "ПСЖ" може розглядати Кріштіану Роналду як заміну Кілліану Мбаппі, який іде в мадридський "Реал".

В англійських ЗМІ обговорюється, що Кріштіану Роналду може бути запропонований "Манчестеру Сіті" як заміна в разі зриву трансферу нападника "Тоттенхема" Гаррі Кейна.