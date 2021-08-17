Главу трассы "Формулы-1" убил муж из-за ревности к ее любовнице

Этап Формулы-1 в Бельгии все еще должен пройти в конце августа.

Генерального директора трека "Формулы-1" в Бельгии Натали Майе обнаружили убитой в своем загороднем доме, сообщает еженедельник Motorsport Week.

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Директрисса была найдена убитой вместе со своим мужем и другой женщиной. По данным источника, ссылающегося на рапорт полиции, все тела убитых были найдены с огнестрельными ранениями.

Предположительно директора трека убил собственный супруг, а после убил и девушку, с которой его жена находилась в сексуальной связи. После двойного убийства из-за ревности супруг застрелился сам.

51-летняя директор трека находилась в браке с супругом на протяжении 17 лет. Погибшие женщины имели друг с другом многолетние романтические отношения.

Супруг знал о сексуальной ориентации своей жены, но ранее ссоры на этой почве удавалось урегулировать внутри семьи.

Бельгийка работала директором трека с 2016 года. Совсем скоро в Бельгии запланирована гонка "Формулы-1", пока ее перенос на другой срок не обсуждается – базовая дата гонки остается прежней – 27-29 августа.

Чем известна гонка Гран-При Бельгии?

Трасса в Бельгии используется для одного из этапов сезона "Формулы-1" – Гран-при Бельгии. Первый заезд в истории трека произошел еще в 1925 году. Чаще всего на этой трассе выигрывал легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер. Сам Михаэль Шумахер так и не восстановился после тяжелой травмы, которую он получил в Альпах, но родственники гонщика поддерживают его жизнь.

Последним победителем гонки в Бельгии является Льюис Хэмилтон, который кроме этого еще выигрывал в Бельгии трижды: ему это удавалось сделать в 2015 году, а также в 2017 и 2010 годах.