Голову траси "Формули-1" вбив чоловік через ревнощі до її коханки
Етап Формули-1 в Бельгії все ще повинен відбутися в кінці серпня.
Генеральну директорку треку "Формули-1" у Бельгії Наталі Майї виявили вбитою в своєму заміському будинку, повідомляє тижневик Motorsport Week.
Директорка була знайдена вбитою разом зі своїм чоловіком та іншою жінкою. За даними джерела, що посилається на рапорт поліції, всі тіла убитих були знайдені з вогнепальними пораненнями.
Імовірно, директорку треку вбив власний чоловік, а після вбив і дівчину, з якою його дружина перебувала в сексуальному зв'язку. Після подвійного вбивства через ревнощі чоловік застрелився сам.
51-річна директорка треку перебувала в шлюбі з чоловіком протягом 17 років. Загиблі жінки мали одна з одною багаторічні стосунки.
Чоловік знав про сексуальну орієнтацію своєї дружини, але раніше сварки на цьому грунті вдавалося врегулювати всередині сім'ї.
Бельгійка працювала директоркою треку з 2016 року. Зовсім скоро в Бельгії запланована гонка "Формули-1", поки її перенесення на інший термін не обговорюється, базова дата гонки залишається колишньою — 27-29 серпня.
Чим відома гонка Гран-Прі Бельгії?
Траса в Бельгії використовується для одного з етапів сезону "Формули-1" — Гран-прі Бельгії. Перший заїзд в історії треку стався ще в 1925 році. Найчастіше на цій трасі вигравав легендарний німецький гонщик Міхаель Шумахер. Сам Міхаель Шумахер так і не відновився після важкої травми, яку він отримав в Альпах, але родичі гонщика підтримують його життя.
Останнім переможцем гонки в Бельгії є Льюїс Гемільтон, який крім цього ще вигравав в Бельгії тричі: йому це вдавалося зробити в 2015 році, а також в 2017 і 2010 роках.