Голову траси "Формули-1" вбив чоловік через ревнощі до її коханки

Етап Формули-1 в Бельгії все ще повинен відбутися в кінці серпня.

Генеральну директорку треку "Формули-1" у Бельгії Наталі Майї виявили вбитою в своєму заміському будинку, повідомляє тижневик Motorsport Week.

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Директорка була знайдена вбитою разом зі своїм чоловіком та іншою жінкою. За даними джерела, що посилається на рапорт поліції, всі тіла убитих були знайдені з вогнепальними пораненнями.

Імовірно, директорку треку вбив власний чоловік, а після вбив і дівчину, з якою його дружина перебувала в сексуальному зв'язку. Після подвійного вбивства через ревнощі чоловік застрелився сам.

51-річна директорка треку перебувала в шлюбі з чоловіком протягом 17 років. Загиблі жінки мали одна з одною багаторічні стосунки.

Чоловік знав про сексуальну орієнтацію своєї дружини, але раніше сварки на цьому грунті вдавалося врегулювати всередині сім'ї.

Бельгійка працювала директоркою треку з 2016 року. Зовсім скоро в Бельгії запланована гонка "Формули-1", поки її перенесення на інший термін не обговорюється, базова дата гонки залишається колишньою — 27-29 серпня.

Чим відома гонка Гран-Прі Бельгії?

Траса в Бельгії використовується для одного з етапів сезону "Формули-1" — Гран-прі Бельгії. Перший заїзд в історії треку стався ще в 1925 році. Найчастіше на цій трасі вигравав легендарний німецький гонщик Міхаель Шумахер. Сам Міхаель Шумахер так і не відновився після важкої травми, яку він отримав в Альпах, але родичі гонщика підтримують його життя.

Останнім переможцем гонки в Бельгії є Льюїс Гемільтон, який крім цього ще вигравав в Бельгії тричі: йому це вдавалося зробити в 2015 році, а також в 2017 і 2010 роках.