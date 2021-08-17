Из Монако - со щитом: "Шахтер" добыл выездную победу над "Монако" в Лиге чемпионов (видео)

Первый из двух матчей финального раунда квалификации команда Роберто Де Дзерби завершила убедительной победой

Донецкий "Шахтер" одержал победу в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против "Монако".

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Команды начали матч в спокойном темпе, но уже на 7-й минуте голкиперу хозяев Маецки пришлось вступить в игру после удара Матвиенко. "Шахтер" за первые 15 минут заработал несколько угловых и в целом, выглядел предпочтительнее соперника. Игровое преимущество "горняков" реализовалось на 19-й минуте: Педриньо набрал скорость, обыграл двоих соперников и аккуратным ударом в нижний угол вывел "Шахтер" вперед.

Во второй половине первого тайма уже "Монако" выглядел активнее: свои моменты не реализовали Бадьяшидль, которого забыли в штрафной площади "Шахтера" и Бен-Йеддер, пробивший рядом со стойкой.

Во втором тайме "Шахтер" умело сдерживал натиск соперника, а атакующий потенциал "Монако" угас с заменой Головина на 60-й минуте. В итоге, команда Роберто Де Дзерби сумела довести дело до победы — 1:0.

Ответная игра состоится в Харькове, на стадионе "Металлист" 25 августа.

Лига чемпионов.

Квалификация. Раунд плей-офф.

Монако — Шахтер — 0:1

Голы: 0:1, Педриньо, 19;

Монако: Маецки — Сидибе, Марипан, Б.Бадьяшиль, Кайо Энрике — Фофана (Жеан Лукас, 46), Чуамени, Желсон Мартинш (Дьятта, 67), Головин (Диоп, 60) — Бен-Йеддер (Боаду, 67), Фолланд.

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Педриньо (Алан Патрик, 46), Маркос Антонио, Майкон (Степаненко, 74), Тете (Марлос, 89), Соломон (Коноплянка, 60) — Траоре (Сикан, 90).