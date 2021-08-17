Із Монако — зі щитом: "Шахтар" здобув виїзну перемогу над "Монако" в Лізі чемпіонів (відео)

Перший із двох матчів фінального раунду кваліфікації команда Роберто Де Дзербі завершила переконливою перемогою

Донецький "Шахтар" здобув перемогу в першому матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Монако".

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Команди почали матч у спокійному темпі, але вже на 7-й хвилині голкіперу господарів Маецкі довелося вступити в гру після удару Матвієнка. "Шахтар" за перші 15 хвилин заробив кілька кутових і в цілому мав кращий вигляд, ніж суперник. Ігрова перевага "гірників" реалізувалася на 19-й хвилині: Педріні набрав швидкість, обіграв двох суперників і акуратним ударом в нижній кут вивів "Шахтар" уперед.

У другій половині першого тайму вже "Монако" був активнішим: свої моменти не реалізували Бадьяшідль, якого забули в штрафному майданчику "Шахтаря", і Бен-Єддер, який пробив поруч зі стійкою.

У другому таймі "Шахтар" вміло стримував натиск суперника, а атакуючий потенціал "Монако" згас із заміною Головіна на 60-й хвилині. У підсумку, команда Роберто Де Дзербі зуміла довести справу до перемоги — 1:0.

Гра у відповідь відбудеться в Харкові, на стадіоні "Металіст" 25 серпня.

Ліга чемпіонів.

Кваліфікація. Раунд плей-офф.

Монако — Шахтар — 0: 1

Голи: 0:1, Педріні, 19;

Монако: Маецкі — Сідібе, Маріпан, Б.Бадьяшіль, Кайо Енріке — Фофана (Жеан Лукас, 46), Чуамені, Желсон Мартінш (Дьятта, 67), Головін (Діоп, 60) — Бен-Єддер (Боада, 67), Фолланд .

Шахтар: Трубін — Додо, Віта, Марлон, Матвієнко — Педріні (Алан Патрік, 46), Маркос Антоніо, Майкон (Степаненко, 74), Тете (Марлос, 89), Соломон (Коноплянка, 60) — Траоре (Сікан, 90) .