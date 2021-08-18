"Шансы на чемпионат мира хорошие": первые слова нового главного тренера сборной Украины

Сменщик Андрея Шевченко верит, что сборная Украины может выйти на чемпионат мира.

Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков видит хорошие шансы для выхода сборной Украины на чемпионат мира, но для этого нужно будет выиграть каждый матч.

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Тренер заметил, что, прежде всего, от него и его тренерского штаба все ожидают результат. Украинский специалист поставил задачу выхода на чемпионат мира в Катаре, а для этого нужно побеждать практически в каждом отборочном матче.

Петраков пообещал, что сборная будет настраиваться на каждую игру, пять матчей, в которых он ожидает пять побед.

"Сделаю все, что от меня зависит, чтобы выйти на чемпионат мира в Катаре", – приводит слова тренера УАФ.

Петраков также рассказал, что внес свои изменения в состав сборной Украины, вызванный на ближайшие матчи. Шанс проявить себя получат Тарас Качараба, который в последнее время выступал в чемпионате Чехии и нападающий донецкого "Шахтера" Данил Сикан.

Также, возможно, получит вызов в сборную Украины полузащитник Сергей Булеца, выступающий за луганскую "Зарю".

Петраков оценивает шансы выхода сборной Украины на чемпионат мира, как "хорошие". Нужно просто выигрывать каждую игру. Отборочный турнир короткий в дистанции, поэтому практически нет возможности на совершение ошибок.

Плюсом нового главного тренера сборной Украины можно назвать хорошие отношения с игроками сборной Украины, посколько практически все футболисты в какой-то период времени занимались под его руководством в юниорских и молодежных сборных и они прекрасно его знают, и его методы работы.

Петраков также признался, что испытывает проблемы со сном из-за последних новостей, но очень рад принять такой сложный и интересный новый вызов.