"Шанси на чемпіонат світу хороші": перші слова нового головного тренера збірної України

Наступник Андрія Шевченка вірить, що збірна України може вийти на чемпіонат світу.

Новий головний тренер збірної України Олександр Петраков бачить хороші шанси для виходу збірної України на чемпіонат світу, але для цього потрібно буде виграти кожен матч.

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Тренер зауважив, що, перш за все, від нього та його тренерського штабу всі очікують результат. Український фахівець поставив завдання виходу на чемпіонат світу в Катарі, а для цього потрібно перемагати практично в кожному відбірковому матчі.

Петраков пообіцяв, що збірна буде налаштовуватися на кожну гру, п'ять матчів, у яких він очікує п'ять перемог.

"Зроблю все, що від мене залежить, щоб вийти на чемпіонат світу в Катарі", — наводить слова тренера УАФ.

Петраков також розповів, що вніс свої зміни до складу збірної України, викликаного на найближчі матчі. Шанс проявити себе отримають Тарас Качараба, який останнім часом виступав у чемпіонаті Чехії, і нападник донецького "Шахтаря" Данило Сікан.

Також, можливо, отримає виклик до збірної України півзахисник Сергій Булеца, який виступає за луганську "Зорю".

Петраков оцінює шанси виходу збірної України на чемпіонат світу як "хороші". Потрібно просто вигравати кожну гру. Відбірковий турнір короткий у дистанції, тому практично немає можливості на вчинення помилок.

Плюсом нового головного тренера збірної України можна назвати хороші стосунки з гравцями збірної України, поскільки практично всі футболісти в якийсь період часу займалися під його керівництвом в юніорських і молодіжних збірних, і вони прекрасно знають його самого і його методи роботи.

Петраков також зізнався, що відчуває проблеми зі сном через останні новини, але дуже радий прийняти такий складний і цікавий новий виклик.