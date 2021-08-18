"Чертова сука": украинскую теннисистку обозвали после матча за провокации трибун (видео)

Матч украинской теннисистки в США завершился конфликтной ситуацией.

Матч украинской теннисистки Даяны Ястремской в Цинциннати (США) закончился драмой на корте.

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Украинка перед подачей на матч начала провоцировать зрителей, чтобы они поддерживали ее. Любопытно, что украинка играла матч с 19-летней американкой Кэти Макнелли, которая родилась в Цинциннати и было логично, что местная публика будет поддерживать ее, а не украинку.

Поведение украинки вывело из себя американку и она после победы Ястремской сначала не собиралась пожимать руку украинки, но все-таки решилась на это. После традиционного пожатия руки, американка демонстративно отвернулась от нее и назвала "чертовой сукой", что можно было считать по губам.

Украинка победила американку в двух сетах с напряженным счетом 7:6, 7:6.

После матча Ястремская прокомментировала в эфире Eurosport, что случилось на корте. Украинка обиделась, что на трибунах ее поддерживало лишь несколько человек.

Украинка отметила, что вернулась на корт после долгого перерыва и ей было важно победить именно в этом матче. Ястремская призналась, что у нее не очень шла игра, поэтому она нервничала и так вела себя на корте, пытаясь найти свою игру.

Напомним, что это не первый скандал с украинской теннисисткой за последнее время. Ранее Даяна Ястремская была дисквалифицирована за допинг, который, как позже оказалось, попал в ее организм из-за секса с партнером, принимавшим запрещенные для спортсменов вещества.

Спортсменка была полностью оправдана и вернулась на корт спустя время, которое потребовалось для разбирательств в сложившейся ситуации.