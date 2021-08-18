"Чортова сука": українську тенісистку обізвали після матчу за провокації трибун (відео)

Матч української тенісистки в США завершився конфліктною ситуацією.

Матч української тенісистки Даяни Ястремської в Цинциннаті (США) закінчився драмою на корті, повідомляє Eurosport.

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Українка перед подачею на матчі почала провокувати глядачів, щоб вони підтримували її. Цікаво, що українка грала матч із 19-річною американкою Кеті Макнеллі, яка народилася в Цинциннаті, і було логічно, що місцева публіка підтримуватиме її, а не українку.

Поведінка українки вивела з себе американку, і вона після перемоги Ястремської спочатку не збиралася тиснути руку українці, але все-таки зважилася на це. Після традиційного потиску руки, американка демонстративно відвернулася від неї і назвала "чортовою сукою", що можна було читати по губах.

Українка перемогла американку в двох сетах із напруженим рахунком 7:6, 7:6.

Після матчу Ястремська прокоментувала, що сталося на корті. Українка образилася, що на трибунах її підтримувало лише кілька людей.

Українка відзначила, що повернулася на корт після тривалої перерви і їй було важливо перемогти саме в цьому матчі. Ястремська зізналася, що в неї не дуже йшла гра, тому вона нервувала і так поводилася на корті, намагаючись знайти свою гру.

Нагадаємо, що це не перший скандал із українською тенісисткою за останній час. Раніше Даяна Ястремська була дискваліфікована за допінг, який, як пізніше виявилося, потрапив у її організм через секс із партнером, який приймав заборонені для спортсменів речовини.

Спортсменка була повністю виправдана та повернулася на корт через час, який знадобився для розгляду ситуації, яка склалася.