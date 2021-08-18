Серебряная призерка Олимпиады продала медаль, чтобы оплатить младенцу операцию на сердце

Спортсменка победила рак и сумела вернуться в большой олимпийский спорт.

Олимпийская медалистка Токио-2020 Мария Андрейчик из Польши выставила свою медаль на благотворительность, сообщает Wprost.

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Метательница копья не сумела выиграть медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а спустя два года у нее был диагностирован рак. Спортсменка сумела победить болезнь и вернуться в большой спорт – в результате полька выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Токио.

Андрейчик решила поучаствовать в благотворительности и после участия на Олимпиаде выставила свою медаль на аукцион, чтобы помочь младенцу 8-месячному Милошу, чтобы помочь собрать средства для операции на сердце.

Цена лота медали поднялась до 125 тысяч долларов, медаль выкупила сеть польских супермаркетов Zabka: фирма заплатила средства за медаль, а саму награду в благодарность за благотворительность вернула спортсменке.

"Мы очень тронуты добротой польской спортсменки. Мы решили выкупить медаль и оставить ее Марии. Очень рады поучаствовать в таком добром деле", – написал польский супермаркет у себя в Twitter.

Супермаркет также продолжил собирать средства на операцию для малыша и на данный момент сумма увеличилась до миллиона польских злотых.

Польская спортсменка объяснила, почему выставила медаль на аукцион тем, что для нее эта медаль – символ ее борьбы за жизнь, поэтому она хочет, чтобы с помощью ее медали также смогли побороться за еще одну жизнь другие люди.

Спортсменка также выразила желание выставить медаль на аукцион еще раз, чтобы суметь помочь кому-то еще, раз польский супермаркет вернул ей медаль назад.