Срібна призерка Олімпіади продала медаль, щоб оплатити немовляті операцію на серці

Спортсменка перемогла рак і зуміла повернутися у великий олімпійський спорт.

Олімпійська медалістка Токіо-2020 Марія Андрейчик із Польщі виставила свою медаль на благодійність, повідомляє Wprost.

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Метальниця списа не зуміла виграти медаль на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро, а через два роки у неї був діагностований рак. Спортсменка зуміла перемогти хворобу та повернутися у великий спорт — в результаті полька виграла срібну медаль на Олімпіаді в Токіо.

Андрейчик вирішила взяти участь у добродійності і після участі на Олімпіаді виставила свою медаль на аукціон, щоб допомогти допомогти зібрати кошти для операції на серці 8-місячному Мілошу.

Ціна лота медалі піднялася до 125 тисяч доларів, медаль викупила мережа польських супермаркетів Zabka: фірма заплатила кошти за медаль, а саму нагороду в подяку за благодійність повернула спортсменці.

"Ми дуже зворушені добротою польської спортсменки. Ми вирішили викупити медаль і залишити її Марії. Дуже раді взяти участь у такому доброму ділі", — написав польський супермаркет у себе в Twitter.

Супермаркет також продовжив збирати кошти на операцію для малюка, і зараз сума збільшилася до мільйона польських злотих.

Польська спортсменка пояснила, чому виставила медаль на аукціон тим, що для неї ця медаль — символ її боротьби за життя, тому вона хоче, щоб за допомогою її медалі також змогли поборотися за ще одне життя інші люди.

Спортсменка також висловила бажання виставити медаль на аукціон ще раз, щоб зуміти допомогти комусь ще, оскільки польський супермаркет повернув їй медаль назад.