"Такой же размер, вес и размах рук": Усика сравнили с Мохаммедом Али
Промоутер украинца считает, что Александр Усик готов к большим боям.
Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк сравнил его с величайшим боксером Мохаммедом Али.
Красюк в интервью для MyBettingSites сказал, что Усик обладает не только схожими антропометрическими данными, но и обладает характером победителя, как один из величайших боксеров в истории.
Промоутер ответил критикам считающим, что Усик не готов к переходу в супертяжелый вес. Усик обладает таким же размахом рук, весом и размером, как и Мохаммед Али.
При этом Красюк выразил уважение сопернику Усика британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа, пожелав ему избежать травм во время подготовительного сбора к бою с его подопечным. Команда Усика уважает Джошуа за скромное поведение в ринге и за его пределами, его достижения в боксе, за то, что боксер проявляет человечность, несмотря на свой звездный статус.
Красюк пожелал, чтобы в бою выиграл сильнейший, а затем при любом исходе будет проведет реванш.
Ранее букмекеры немного изменили коэффициенты на победителя боя Усик – Джошуа. Если раньше очевидным фаворитом являлся британец, то сейчас шансы украинцы заметно улучшились. Впрочем, фаворитом по-прежнему остается Джошуа.
Усик готовится к бою с Джошуа в тренировочном лагере с Анатолием Ломаченко – отцом украинского боксера Василия Ломаченко. Боксер уже привлекал специалиста для подготовки к Олимпийским играм. Ломаченко уже был замечен во время одной из тренировок, которые опубликовал в своих социальных сетях украинский боксер Александр Усик.
Сам бой пройдет 25 сентября в Лондоне. Поединок примет спортивная арена футбольного клуба "Тоттенхэм".