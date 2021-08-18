"Такой же размер, вес и размах рук": Усика сравнили с Мохаммедом Али

Промоутер украинца считает, что Александр Усик готов к большим боям.

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк сравнил его с величайшим боксером Мохаммедом Али.

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Красюк в интервью для MyBettingSites сказал, что Усик обладает не только схожими антропометрическими данными, но и обладает характером победителя, как один из величайших боксеров в истории.

Промоутер ответил критикам считающим, что Усик не готов к переходу в супертяжелый вес. Усик обладает таким же размахом рук, весом и размером, как и Мохаммед Али.

При этом Красюк выразил уважение сопернику Усика британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа, пожелав ему избежать травм во время подготовительного сбора к бою с его подопечным. Команда Усика уважает Джошуа за скромное поведение в ринге и за его пределами, его достижения в боксе, за то, что боксер проявляет человечность, несмотря на свой звездный статус.

Красюк пожелал, чтобы в бою выиграл сильнейший, а затем при любом исходе будет проведет реванш.

Ранее букмекеры немного изменили коэффициенты на победителя боя Усик – Джошуа. Если раньше очевидным фаворитом являлся британец, то сейчас шансы украинцы заметно улучшились. Впрочем, фаворитом по-прежнему остается Джошуа.

Усик готовится к бою с Джошуа в тренировочном лагере с Анатолием Ломаченко – отцом украинского боксера Василия Ломаченко. Боксер уже привлекал специалиста для подготовки к Олимпийским играм. Ломаченко уже был замечен во время одной из тренировок, которые опубликовал в своих социальных сетях украинский боксер Александр Усик.

Сам бой пройдет 25 сентября в Лондоне. Поединок примет спортивная арена футбольного клуба "Тоттенхэм".