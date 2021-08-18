"Такий же розмір, вага та розмах рук": Усика порівняли з Мохаммедом Алі

Промоутер українця вважає, що Олександр Усик готовий до великих боїв.

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк порівняв його з найбільшим боксером Мохаммедом Алі.

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Красюк в інтерв'ю для MyBettingSites сказав, що Усик володіє не тільки схожими антропометричними даними, але й володіє характером переможця, як один із найвидатніших боксерів в історії.

Промоутер відповів критикам, котрі вважають, що Усик не готовий до переходу в суперважку вагу. Усик володіє таким же розмахом рук, вагою і розміром, як Мохаммед Алі.

При цьому Красюк висловив повагу супернику Усика британському суперважковику Ентоні Джошуа, побажавши йому уникнути травм під час підготовчих зборів до бою з його підопічним. Команда Усика поважає Джошуа за скромну поведінку в рингу і за його межами, його досягнення в боксі, за те, що боксер проявляє людяність, незважаючи на свій зоряний статус.

Красюк побажав, щоб у бою виграв найсильніший, а потім за будь-якого результаті був проведений реванш.

Раніше букмекери трохи змінили коефіцієнти на переможця бою Усик — Джошуа. Якщо раніше очевидним фаворитом був британець, то зараз шанси українція помітно покращилися. Втім, фаворитом, як і раніше, залишається Джошуа.

Усик готується до бою з Джошуа в тренувальному таборі з Анатолієм Ломаченком — батьком українського боксера Василя Ломаченка. Боксер уже залучав фахівця для підготовки до Олімпійських ігор. Ломаченко вже був помічений під час одного з тренувань, які опублікував у своїх соціальних мережах український боксер Олександр Усик.

Сам бій пройде 25 вересня в Лондоні. Поєдинок прийме спортивна арена футбольного клубу "Тоттенгем".