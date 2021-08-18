"Почему Петраков И.О?": Эксперт раскритиковал УАФ из-за назначения главного тренера

Футбольный эксперт считает, что новому тренеру сборной Украины не доверяет руководство федерации.

Бывший игрок сборной Украины и эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Евгений Левченко недоволен назначением исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова.

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Футбольный эксперт отметил в Twitter, что не имеет претензий к самому специалисту, а только к федерации футбола Украины. Левченко пожелал тренеру удачи и успехов на новой должности, но выразил недоумение, почему тренера не назначили на постоянной основе.

Левченко подозревает, что руководство федерации не доверяет новому главному тренеру в должной мере, поскольку не назначило главным тренером без приставки исполняющего обязанности.

Почему в сборной Украины так долго выбирали нового тренера после ухода Шевченко?

Внезапный уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины озадачил руководство федерации футбола. Ранее анонсировалось, что истекающий контракт с Шевченко был продлен, но позже оказалось, что это было неправдой. Шевченко покинул пост после окончания чемпионата Европы, оставив команду посреди отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре.

Главным кандидатом, чтобы заменить Шевченко в последние месяцы считался Сергей Ребров. Правда, тренер так и не дождался приглашения возглавить сборную и возглавит клуб из ОАЭ в середине лета. Руководство федерации попыталось договориться с Ребровым, чтобы он расторг соглашение с новым клубом и пошел работать в сборную Украины. Юристы изучали этот вопрос, однако сторонам пришлось остаться при своем – Ребров продолжил работать в Азии, а федерация футбола – продолжила поиски нового тренера.

В итоге УАФ остановила свой выбор на Александре Петракове, который стал известен, благодаря многолетней работе в молодежных и юниорских сборных Украины и под его руководством молодежная сборная Украины становилась чемпионами мира.