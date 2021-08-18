"Чому Петраков в. о.?": Експерт розкритикував УАФ через призначення головного тренера

Футбольний експерт вважає, що новому тренеру збірної України не довіряє керівництво федерації.

Колишній гравець збірної України й експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" Євген Левченко незадоволений призначенням в. о. головного тренера Олександра Петракова.

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Футбольний експерт зазначив у Twitter, що не має претензій до самого фахівця, а тільки до федерації футболу України. Левченко побажав тренеру удачі та успіхів на новій посаді, але висловив здивування, чому тренера не призначили на постійній основі.

Левченко підозрює, що керівництво федерації не довіряє новому головному тренеру належною мірою, оскільки не призначило головним тренером без приставки в. о.

Чому в збірній України так довго вибирали нового тренера після відходу Шевченка?

Раптовий відхід Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України спантеличив керівництво федерації футболу. Раніше анонсувалося, що закінчується контракт з Шевченком і він був продовжений, але пізніше виявилося, що це було неправдою. Шевченко покинув пост після закінчення чемпіонату Європи, залишивши команду посеред відбіркового турніру на чемпіонат світу в Катарі.

Головним кандидатом, щоб замінити Шевченка в останні місяці, вважався Сергій Ребров. Правда, тренер так і не дочекався запрошення очолити збірну і очолить клуб з ОАЕ в середині літа. Керівництво федерації спробувало домовитися з Ребровим, щоб він розірвав угоду з новим клубом і пішов працювати в збірну України. Юристи вивчали це питання, проте сторонам довелося залишитися при своєму — Ребров продовжив працювати в Азії, а федерація футболу — продовжила пошуки нового тренера.

У результаті УАФ зупинила свій вибір на Олександрі Петракову, який став відомим завдяки багаторічній роботі в молодіжних і юніорських збірних України і під його керівництвом молодіжна збірна України ставала чемпіонами світу.